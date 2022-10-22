Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan o tarihte ekranlarda! Çöp Adam dizisinde saplantılı aşk! Kızı kaçırıyor ve hapsediyor! "Bıktık ruh hastalarından..."
Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın başrollerinde yer aldığı Çöp Adam dizisi heyecanla bekleniyor. Nihayet diziden ilk fragman yayınlandı. Tanıtımı izleyen binlerce kişi dizinin konusu ve yayın tarihi hakkında araştırmalara başladı. ekimlerinin tüm hızıyla devam ettiği Çöp Adam dizisi güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla sosyal medyada şimdiden konuşuluyor. Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan gibi isimlerin yer aldığı dizi için geri sayım başladı. İşte detaylar..
22.10.2022 19:21 - Son Güncelleme: 22.10.2022 19:21
Çöp Adam dizisinin ilk tanıtımının yayınlanmasının ardından sosyal medyada günden konusu haline geldi.
ÇÖP ADAM DİZİSİ KONUSU
Aşkın saplantılı halinin anlatıldığı dizide, Tamer (Engin Altan Düzyatan) ve Peri (Elçin Sangu)'nun büyük aşkı birçok sınavdan geçecektir.
ÇÖP ADAM DİZİSİ OYUNCULARI
Füsun Demirel,
Salih Kalyon,
Hülya Şen,
Elçin Afacan,