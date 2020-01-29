Ebru Ünlü'yü görenler şaşırdı! Bir Zamanlar Çukurova'nın fettan güzeli Seher son hali ile şaşırttı!

Ebru Ünlü'yü görenler şaşırdı! Bir Zamanlar Çukurova'nın fettan güzeli Seher son hali ile şaşırttı! Atv'nin reytingleri altüst eden, Perşembe günlerinin vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da, Seher karakterini canlandıran Ebru Ünlü izleyenlerden tam not almıştı. Seher, gerçek hayattaki haliyle herkesi büyüledi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın fettan Seher'i Ebru Ünlü'nün gündelik hali... Ebru Ünlü 1990 İstanbul doğumlu. Konservatuar mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini küçük bir rol aldığı Galip Derviş dizisinde yaşadı. 2015 yılında Beren Saat'in başrolünde olduğu Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde Eycan karakterine hayat verdi. 2017 yılında kadrosuna dahil olduğu ve Şükran karakterine hayat verdiği Söz dizisiyle tanındı.

29.01.2020 09:27 - Son Güncelleme: 29.01.2020 09:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





