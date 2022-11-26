Cinsel ilişki yaşayıp çocuk yapacaklardı ama... YALI ÇAPKINI 11 BÖLÜMÜ | 'Keşke seni hiç tanımasaydım' Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı yayınlandı!
Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı az evvel yayınlandı. Fragmana Ferit ile Seyran arasındaki diyalog damga vurdu. Ferit 10. bölümde Yusuf ile Seyran'ı yüzleştirmişti. Yusuf'a 'Seyran ile birlikte oldunuz mu?' sorusunu soran Ferit, 'Evet' yanıtını alınca Seyran'ın üzerini karaladı. İşte 11. bölümden ipuçları...
26.11.2022 10:33 - Son Güncelleme: 26.11.2022 10:33
Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı yayınlandı. 11. bölümde neler olacağı ortaya çıktı. Ferit Seyrana ''Keşke seni hiç tanımasaydım'' dedi. İşte detaylar...
Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını 10. bölümüyle 25 Kasım'da izleyicisiyle buluştu. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen fenomen dizinin son sahnesinde ipler gerildi.