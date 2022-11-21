Camdaki Kız Hayri'nin eşi ve çocukları ortaya çıktı! Nalan ŞOK! Gülseren Budayıcıoğlu 'hikaye gerçek' demişti! Cinsel ilişki yaşadıktan sonra...
Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Hayri'nin eşi ve 2 çocuğunun olduğu ortaya çıkıyor. Her hafta ilgi ile izlenen fenomen dizinin gerçek bir hayat hikayesi olduğu açıklanmıştı. Nalan'nın Hayri ile cinsel birliktelik yaşaması herkesi şoke etti. 58. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla detaylar araştırılmaya başlandı. Evi terkeden Nalan Hayri'nin evine gidiyor. İkili yakınlaşırken Nalan bir darbe de Hayri'den yiyeceğini bilmiyor. İşte detaylar...
Başrollerini Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlandı. Gerçek yaşanmış bir hayat öyküsünü anlatan dizinin son bölümünde Nalan evi terk ediyor. Feride, Nalan'ı eve dönmeye ikna etmeye çalışşa da Nalan istikrarlı bir şekilde Hayri'ye doğru yöneliyor.
Cana'nın Sedat'tan hamile olduğunu Nalan'a söylemesi üzerine işler karıştı. Camdaki Kız 58. bölümde Nalan duydukları karşısında Sedat'ı terk edip kendini Hayri'nin kollarına atıyor.
CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİMDİR, HİKAYESİ NE?
Kitaba göre Nalan'ın büyük aşkı Hayri uyarlandığı kitaba göre; evli ve 2 çocuk babasıdır. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından esinlenilen Camdaki Kız'a yeni katılan oyuncunun Buse Varol olduğu iddia ediliyor. İddialara göre Hayri'nin eşi rolündeki kişinin Buse Varol olacağı söyleniyor.