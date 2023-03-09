Çabuk Camdaki Kız'ın finaline bakın, Yalı Çapkını'ndan daha fena! Sedat intihar ediyor! Gülseren Budayıcıoğlu ''Gerçek'' demişti! Sonu böyle bitiyor...
Camdaki Kız'ın finaline bakın, Yalı Çapkını'nkinden de beter! Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı dizi Camdaki Kız finale doğru yaklaşıyor. Nur Sürer'in diziden ayrılmasının ardından finalin ne zaman olduğuna dair sosyal medyada sık sık iddialar ortaya atılırken, finali hakkında da bir çok söylenti dolaşıyor. Peki Camdaki Kız'ın finali nasıl olacak? Yalı Çapkını ile benzetildi! Ferit'in sonu ile Sedat'ın sonu aynı mı olacak? Sosyal medya bunu konuşuyor! İşte detaylar...
Çabuk Camdaki Kız'ın finaline bakın, Yalı Çapkını'ndan daha fena! Sedat intihar ediyor! Gülseren Budayıcıoğlu ''Gerçek'' demişti! Sonu meğer böyle bitiyormuş...
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Camdaki Kız dizisinin gerçek hikaye olduğu daha önce açıklanmıştı.
Kitaplarında genellikle gerçek hayat hikayelerini konu edinene yazar Gülseren Budayıcıoğlu, Camdaki Kız romanı ile ilgili şu "Bu kitapta her zamanki gibi gerçek bir yaşam hikâyesi anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış Camdaki Kız ile bir varoş çocuğunun aşk hikâyesi bu." demişti.
CAMDAKİ KIZ'IN GERÇEK HİKAYESİ
Küçük yaşlarda lüks bir hayat yaşayıp, daha sonra yine zengin ve köklü bir aileye gelin giden Nalan bir gün zorla bir psikiyatri kliniğine getirilir. Onu buraya getiren yedi yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Hayri'dir. Hayri Nalan'a hayatında başka biri olduğunu söyleyince, Nalan'ın bütün dünyası yıkılmış krizler geçirerek intihar edeceğini söylemeye başlamıştır. Geldiği her seansta doktoruna bütün hayat hikayesini yavaş yavaş anlatır Nalan.
CAMDAKİ KIZ KİTABININ KONUSU
Başta Hayri ile olan ilişkisini ve Hayri'nin onu terk etmesinden ne kadar korktuğunu anlatır. Bir iç mimar olan Nalan, şirketinde çalıştığı zengin iş adamının oğlu Sedat ile evlenir. Her ne kadar Kayınvalidesi ve kayınpederi onu her zaman desteklese, onlarla arasında bir sorun olmasa da kocası ona hiçbir zaman sevgi, şefkat gibi duygular göstermez. Aklı sadece en son moda şık kıyafetler giymek, en güzel yerlerde gezmek, lüks arabalar almak, arkadaşlarıyla takılmak ve babasından gizli kumar oynamak olan Sedat, Nalan'ın kendisine gösterdiği yakınlığa karşılık vermez.