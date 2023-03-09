Çabuk Camdaki Kız’ın finaline bakın, Yalı Çapkını’ndan daha fena! Sedat intihar ediyor! Gülseren Budayıcıoğlu ’’Gerçek’’ demişti! Sonu böyle bitiyor...

CAMDAKİ KIZ KİTABININ KONUSU

Başta Hayri ile olan ilişkisini ve Hayri'nin onu terk etmesinden ne kadar korktuğunu anlatır. Bir iç mimar olan Nalan, şirketinde çalıştığı zengin iş adamının oğlu Sedat ile evlenir. Her ne kadar Kayınvalidesi ve kayınpederi onu her zaman desteklese, onlarla arasında bir sorun olmasa da kocası ona hiçbir zaman sevgi, şefkat gibi duygular göstermez. Aklı sadece en son moda şık kıyafetler giymek, en güzel yerlerde gezmek, lüks arabalar almak, arkadaşlarıyla takılmak ve babasından gizli kumar oynamak olan Sedat, Nalan'ın kendisine gösterdiği yakınlığa karşılık vermez.