Birlikte yurt dışına kaçacaklar! Nursema Umut işi pişirdi derken meğer Abdullah ve Alev... Kızılcık Şerbeti'nde yasak aşk ortaya çıktı!

Kızılcık Şerbeti 4. bölüm 3. fragmanı yayınladı. Cuma akşamları Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizide bu hafta neler olacak merak ediliyor. Pembe'nin Kıvılcım'a "Kardeşinizin kocamla ilişkisi var!" sözleri herkesi şoka etti. Kıvılcım donup kalırken işin aslı araştırılmaya başlandı. Öte yandan yasak aşk iddiası sosyal medyayı salladı. Kızılcık Şerbeti'nin gerçek bir hayat hikayesinden esinlerek yazıldığı daha önce ortaya çıkmıştı. Peki neler oluyor? Abdullah ve Alev arasında ne var? İşte yeni bölümden detaylar...