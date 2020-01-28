Bir Zamanlar Çukurova'nın fettan güzeli Seher son hali ile şaşırttı! Ebru Ünlü'yü görenler şaşırdı!

Atv'nin reytingleri altüst eden, Perşembe günlerinin vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da, Seher karakterini canlandıran Ebru Ünlü izleyenlerden tam not almıştı. Seher, gerçek hayattaki haliyle herkesi büyüledi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın fettan Seher'i Ebru Ünlü'nün gündelik hali... Ebru Ünlü 1990 İstanbul doğumlu. Konservatuar mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini küçük bir rol aldığı Galip Derviş dizisinde yaşadı. 2015 yılında Beren Saat'in başrolünde olduğu Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde Eycan karakterine hayat verdi. 2017 yılında kadrosuna dahil olduğu ve Şükran karakterine hayat verdiği Söz dizisiyle tanındı. Oldukça acımasız ve kötü bir karakteri canlandıran Ebru Ünlü bu rolle birlikte adından oldukça fazla söz ettirdi.

28.01.2020 13:08 - Son Güncelleme: 28.01.2020 13:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





