Ben Bu Cihana Sığmazam’da Kayıkçı bulmacası çözüldü! O fotoğraf ele verdi! Cezayir’e büyük ihanet! Meğer Leyla ile Kayıkçı...

Kayıkçı kim sorusu Ben Bu Cihana Sığmazam'ın izleyicileri tarafından her hafta sıkça araştırılır oldu. Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki dizi Salı günleri yeni bölümüyle ATV'de yayınlanıyor. Son bölümdeki nefes kesen sahnelerin ardından yeni bölüm merak edilmeye başlandı. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam 32. bölümde neler olacak?