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Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam’da Kayıkçı bulmacası çözüldü! O fotoğraf ele verdi! Cezayir'e büyük ihanet! Meğer Leyla ile Kayıkçı...

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Kayıkçı bulmacası çözüldü! O fotoğraf ele verdi! Cezayir'e büyük ihanet! Meğer Leyla ile Kayıkçı...

Ben Bu Cihana Sığmazam 32. bölümüyle 23 Mayıs Salı günü ATV'de izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölüm fragmanını izleyenler yerinde duramıyor. Sabırsızlıkla 32. bölümü bekleyenler bir yandan da internet arama motorlarında ''kayıkçı kim?'' sorusuna yanıt arıyor. Yeni bölümde kızının zor durumda olduğunu anlayan Kayıkçı karşı atağa geçer ve kimsenin tahmin edemeyeceği yollardan Leyla'ya ulaşacak. Fragmana ''İhanet uzaktan değil yakından gelir" sözleri damga vurdu. İşte detaylar...

22.05.2023 14:47 - Son Güncelleme: 22.05.2023 14:47
Ben Bu Cihana Sığmazam’da Kayıkçı bulmacası çözüldü! O fotoğraf ele verdi! Cezayir’e büyük ihanet! Meğer Leyla ile Kayıkçı...

Kayıkçı kim sorusu Ben Bu Cihana Sığmazam'ın izleyicileri tarafından her hafta sıkça araştırılır oldu. Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki dizi Salı günleri yeni bölümüyle ATV'de yayınlanıyor. Son bölümdeki nefes kesen sahnelerin ardından yeni bölüm merak edilmeye başlandı. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam 32. bölümde neler olacak?

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Kayıkçı bulmacası çözüldü! O fotoğraf ele verdi! Cezayir’e büyük ihanet! Meğer Leyla ile Kayıkçı...

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Kayıkçı'nın gizemi çözülüyor. Kayıkçı karakterini hangi ismin üstleneceği izleyici kitlesi tarafından merak ediliyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Kayıkçı bulmacası çözüldü! O fotoğraf ele verdi! Cezayir’e büyük ihanet! Meğer Leyla ile Kayıkçı...

Sosyal medya gündeminde sürpriz 1 oyuncunun adı geçmeye başladı. Sosyal medya kullanıcıları Oktay Kaynarca'nın bir önceki projesi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki rol arkadaşı Ozan Akbaba'nın transfer edilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Kayıkçı bulmacası çözüldü! O fotoğraf ele verdi! Cezayir’e büyük ihanet! Meğer Leyla ile Kayıkçı...

Bilindiği üzere Hızır'ın kardeşi 'İlyas Çakırbeyli' karakteriyle bir dönem fırtınalar estiren Ozan Akbaba'nın Ben Bu Cihana Sığmazam'a gelmesini isteyenler yorum yağmuruna tutarken 'Kayıkçı' karakterini kimin oynayacağı ise henüz netleşmedi.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Kayıkçı bulmacası çözüldü! O fotoğraf ele verdi! Cezayir’e büyük ihanet! Meğer Leyla ile Kayıkçı...

32. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azra, Cezayir ve Ateş arasındaki gerilim hattında Kayıkçıyla olan bağlantısını inkar eder. Cezayir kimseye söylemediği gizli bir planla Azra'yı serbest bırakır.

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