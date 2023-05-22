Ben Bu Cihana Sığmazam’da Kayıkçı bulmacası çözüldü! O fotoğraf ele verdi! Cezayir'e büyük ihanet! Meğer Leyla ile Kayıkçı...
Ben Bu Cihana Sığmazam 32. bölümüyle 23 Mayıs Salı günü ATV'de izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölüm fragmanını izleyenler yerinde duramıyor. Sabırsızlıkla 32. bölümü bekleyenler bir yandan da internet arama motorlarında ''kayıkçı kim?'' sorusuna yanıt arıyor. Yeni bölümde kızının zor durumda olduğunu anlayan Kayıkçı karşı atağa geçer ve kimsenin tahmin edemeyeceği yollardan Leyla'ya ulaşacak. Fragmana ''İhanet uzaktan değil yakından gelir" sözleri damga vurdu. İşte detaylar...
Kayıkçı kim sorusu Ben Bu Cihana Sığmazam'ın izleyicileri tarafından her hafta sıkça araştırılır oldu. Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki dizi Salı günleri yeni bölümüyle ATV'de yayınlanıyor. Son bölümdeki nefes kesen sahnelerin ardından yeni bölüm merak edilmeye başlandı. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam 32. bölümde neler olacak?
Ben Bu Cihana Sığmazam'da Kayıkçı'nın gizemi çözülüyor. Kayıkçı karakterini hangi ismin üstleneceği izleyici kitlesi tarafından merak ediliyor.
Bilindiği üzere Hızır'ın kardeşi 'İlyas Çakırbeyli' karakteriyle bir dönem fırtınalar estiren Ozan Akbaba'nın Ben Bu Cihana Sığmazam'a gelmesini isteyenler yorum yağmuruna tutarken 'Kayıkçı' karakterini kimin oynayacağı ise henüz netleşmedi.