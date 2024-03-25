ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri ilk bölümüyle ekranlarda! İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...

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YABAN ÇİÇEKLERİ KONUSU

İstanbul'da başlayan ve Ayvalık'ta devam edecek olan dizi aşka, hayata ve yeni başlangıçlara dair yüreklere dokunacak. "Yaban Çiçekleri"nin konusu ise şöyle; "Daha iki küçük çocukken başlamıştı Kılıç ve Ela'nın hikayesi… Aşk, onlar için yürünecek uzun bir yoldu. Ama geriye, en geriye doğru...