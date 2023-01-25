Aile dizisi için geri sayım! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi o tarihte yayında! "Dik başlı asi kız ve ağır abi erkek klişesi..."

AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aile dizisi, Aslan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ile Devin rolünü canlandıran Serenay Sarıkaya'yı tutkulu bir aşk hikayesinde bir araya getirmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.