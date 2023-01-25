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Haberler Televizyon Aile dizisi için geri sayım! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi o tarihte yayında! "Dik başlı asi kız ve ağır abi erkek klişesi..."

Aile dizisi için geri sayım! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi o tarihte yayında! "Dik başlı asi kız ve ağır abi erkek klişesi..."

Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Ay Yapım'ın yeni dizisi Aile dizisi için geri sayım başladı. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı diziden ilk tanıtımın yayınlanmasıyla dizi hakkında araştırmalar hızlandı. İlk tanıtımın büyük beğeni toplaması sosyal medyada da oldukça konuşulmasını sağladı. Binlerce kişi dizi hakkında yorumlarını paylaştı. İşte Aile dizisi konusu, yayın tarihi, oyuncuları ve tüm detaylar...

takvim.com.tr
25.01.2023 10:50 - Son Güncelleme: 25.01.2023 10:50
Aile dizisi için geri sayım! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yeni dizisi o tarihte yayında! Dik başlı asi kız ve ağır abi erkek klişesi...

Ay Yapım'ın Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı uzun zaman sonra Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşturacak olan yeni özgün dizisi 'Aile'nin ilk tanıtımı yayınlandı.

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Aile dizisi için geri sayım! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yeni dizisi o tarihte yayında! Dik başlı asi kız ve ağır abi erkek klişesi...

AİLE DİZİSİ YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği Show TV'de ekranlara gelecek 'Aile' dizisi Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Aile dizisi için geri sayım! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yeni dizisi o tarihte yayında! Dik başlı asi kız ve ağır abi erkek klişesi...

Dikkat çekici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile şimdiden merakla beklenen 'Aile' yakında ekranlarda yer alacak.

Aile dizisi için geri sayım! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yeni dizisi o tarihte yayında! Dik başlı asi kız ve ağır abi erkek klişesi...

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizide ikiliye Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

Aile dizisi için geri sayım! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yeni dizisi o tarihte yayında! Dik başlı asi kız ve ağır abi erkek klişesi...

AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aile dizisi, Aslan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ile Devin rolünü canlandıran Serenay Sarıkaya'yı tutkulu bir aşk hikayesinde bir araya getirmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

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