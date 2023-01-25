Aile dizisi için geri sayım! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi o tarihte yayında! "Dik başlı asi kız ve ağır abi erkek klişesi..."
Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Ay Yapım'ın yeni dizisi Aile dizisi için geri sayım başladı. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı diziden ilk tanıtımın yayınlanmasıyla dizi hakkında araştırmalar hızlandı. İlk tanıtımın büyük beğeni toplaması sosyal medyada da oldukça konuşulmasını sağladı. Binlerce kişi dizi hakkında yorumlarını paylaştı. İşte Aile dizisi konusu, yayın tarihi, oyuncuları ve tüm detaylar...
Ay Yapım'ın Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı uzun zaman sonra Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşturacak olan yeni özgün dizisi 'Aile'nin ilk tanıtımı yayınlandı.
AİLE DİZİSİ YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?
Özgün senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği Show TV'de ekranlara gelecek 'Aile' dizisi Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u bir araya getirmeye hazırlanıyor.
AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Aile dizisi, Aslan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ile Devin rolünü canlandıran Serenay Sarıkaya'yı tutkulu bir aşk hikayesinde bir araya getirmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.