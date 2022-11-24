30'dan fazla kez evden kaçıp 4 çocuk doğuran Melike'nin hayrete düşüren hikayesi! Müge Anlı şaştı kaldı! 'Ben bir kere yanlış yaptım arkamda durmadın'
%50 zihinsel engeli bulunan 4 çocuk annesi 25 yaşındaki Melike 137 gün sonra bulundu. Müge Anlı'da gündem olan Melike bulunduktan sonra annesi ile karşı karşıya geldi. 3 farklı erkekten 4 çocuğu olan Melike, hayat hikayesiyle Müge Anlı'yı ve seyircileri şoke etti. İşte detaylar...
Melike hayat hikayesiyle Müge Anlı ve Tatlı Sert programına damga vurdu. Zihinsel engeli bulunan 25 yaşındaki kızı Melike'nin bulunması için Müge Anlı'dan yardım isteyen anne kızına kavuştu. Ancak kızından aldığı tepki karşısında neye uğradığını şaşırdı. Melike, 'Ben bir kere yanlış yaptım arkamda durmadın' diyerek gözyaşları içinde annesine tepki gösterdi. O anlarda herkes yaşananları ağzı açık dinledi. İşte olayın baştan sonra detayları..
11 yılda 30'dan fazla kez evden kaçan Melike 137 gündür kayıptı. Hamide Hanım, Müge Anlı'ya başvurarak kızı hakkında tüm bildiklerini anlattı ve kızının bulunmasını istedi.
2015'te 38 yaşındaki Savaş'a kaçıp evlenen Melike, 5 ay sonra ise Mehmet Can isimli bir erkeğe kaçmış ve bu süreçte Neva isimli çocuğu dünyaya gelmiş. Tekrar hamile kalan Melike, eve geri dönüyor ve Neva'yı orada bırakarak Kayseri'deki Murat'a kaçıyor. Bir anda tekrar ortadan kaybolan Melike, Denizli'de bulunup tekrar evine getiriliyor. Murat'ın yanına geri dönen Melike bu kez de İzmir'deki başka bir Murat'a kaçıyor.