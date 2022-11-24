30’dan fazla kez evden kaçıp 4 çocuk doğuran Melike’nin hayrete düşüren hikayesi! Müge Anlı şaştı kaldı! ’Ben bir kere yanlış yaptım arkamda durmadın’

2015'te 38 yaşındaki Savaş'a kaçıp evlenen Melike, 5 ay sonra ise Mehmet Can isimli bir erkeğe kaçmış ve bu süreçte Neva isimli çocuğu dünyaya gelmiş. Tekrar hamile kalan Melike, eve geri dönüyor ve Neva'yı orada bırakarak Kayseri'deki Murat'a kaçıyor. Bir anda tekrar ortadan kaybolan Melike, Denizli'de bulunup tekrar evine getiriliyor. Murat'ın yanına geri dönen Melike bu kez de İzmir'deki başka bir Murat'a kaçıyor.