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3. sezonu beklenen Kuruluş Osman'dan bakın kimler gelmiş geçmiş! Ertuğrul Gazi, Abdurrahman, Bamsı, Dündar ve daha nicesi...

2. sezonuyla reyting sıralamasında zirvede yer alan Kuruluş Osman'a bu sezon pek çok isim katılırken vedalar ise yürekleri burktu. Özellikle bu sezon Ertuğrul Bey, Bamsı, Abdurrahman Alp gibi Diriliş Ertuğrul'dan bu yana dizinin hikayesinde yer alan tarihi isimlerin vedası seyircileri kahretti. Ertuğrul Bey'in hayata veda ettiği sahnelerde gözyaşları sel oldu aktı. Ayrıca obadan bir süreliğine ayrılan Selcan Hatun'un geri dönüp dönmeyeceği de merak ediliyor. Haziran ayında yayınlanan sezon finali bölümünde yaşananlar milyonları ekran başına kilitlerken akıllara dizinin 2. sezonunda yani 28. bölümünden 64. bölümüne kadar projeye veda eden isimler geldi. İşte 2. sezonda kadrodan ayrılan ünlü isimler...

06.07.2021 22:59 - Son Güncelleme: 06.07.2021 23:04
3. sezonu beklenen Kuruluş Osman'dan bakın kimler gelmiş geçmiş! Ertuğrul Gazi, Abdurrahman, Bamsı, Dündar ve daha nicesi...

3. sezonu beklenen Kuruluş Osman'dan bakın kimler gelmiş geçmiş! Ertuğrul Gazi, Abdurrahman, Bamsı, Dündar ve daha nicesi hikayeye veda etti. ATV ekranlarında çarşamba akşamları reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'a bu sezon dikkat çeken isimler katılırken efsane olan pek çok karakter de projeye veda etti. Dizinin 3. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ertuğrul Bey, Bamsı, Abdurrahman Alp, Dündar Bey, Savcı Bey ve Bayhoca bu isimler arasında yer alıyor. Hal böyle olunca diziye bu sezon veda eden isimler merak konusu oldu.

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3. sezonu beklenen Kuruluş Osman'dan bakın kimler gelmiş geçmiş! Ertuğrul Gazi, Abdurrahman, Bamsı, Dündar ve daha nicesi...

İşte bu sezon projeye veda eden isimler...

3. sezonu beklenen Kuruluş Osman'dan bakın kimler gelmiş geçmiş! Ertuğrul Gazi, Abdurrahman, Bamsı, Dündar ve daha nicesi...

Hazal Benli, 58-64, Zoe: Bizans zulmünden kaçıp Osman Gazi'ye sığınan bir çiftçi. Aya Nikola'nın casusu. Aya Nikola'nın emri ile Malhun Hatunu zehirlemek ister lakin açığa çıkıp öldürülür.

3. sezonu beklenen Kuruluş Osman'dan bakın kimler gelmiş geçmiş! Ertuğrul Gazi, Abdurrahman, Bamsı, Dündar ve daha nicesi...

Teoman Kumbaracıbaşı 48-62 Kara Şaman Togay: Moğol Komutanı. Baycu Noyan Oğlu. Osman Gazi tarafından idam edildi.

3. sezonu beklenen Kuruluş Osman'dan bakın kimler gelmiş geçmiş! Ertuğrul Gazi, Abdurrahman, Bamsı, Dündar ve daha nicesi...

Emre Koç 52-62 Komutan Camuka: Moğol komutanı, Geyhatu'nun elçisi. Togay yardımcısı. Osman Gazi tarafından idam edildi.