2023 Survivor başvuruları açıldı! Acun Ilıcalı duyurdu! Yaşlı ve kilolular da katılabilir! Format değişti! Survivor Akıl Oyunları geliyor...
TV8'de ekranlara gelen fenomen yarışmanın yeni sezonu merakla beklenirken, yapımcı Acun Ilıcalı'dan Survivor 2023 açıklaması geldi. Ünlü televizyoncunun, sosyal medyada kısa sürede gündem olan başvuru videosunda 'yaş', 'kilo' ve 'pratik zeka' vurgusu yaptığı ifadeler dikkat çekti.Bu nedenle aklına ve zekasına güvenenlerin yarışmaya katılması için çağrıda bulunuldu. İşte merak edilenler...
Nisa Bölükbaşı, parkur performansı olarak Adem Kılıçcı, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Batuhan Karacakaya ve Çağan Atakan Arslan gibi iddialı rakiplerinin gerisinde kalmasına rağmen SMS oylaması sonucu şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarmıştı. All Star sonrası 'haksızlık' eleştirileri günlerce konuşulmuştu. Nagihan ve Batuhan da bu yönde çarpıcı açıklamalar yapmıştı.
SURVİVOR'DA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK!
Şimdilerde 'MasterChef Türkiye' ile gündemde olan Acun Ilıcalı, çok izlenen bir diğer formatı için yeni sezon startını verdi. Ünlü televizyoncu, yayınladığı video ile Survivor 2023 başvurularının başladığını duyurdu. Ilıcalı, parkur performansı ve ada yaşamının ön planda olduğu yarışmada bu sene önemli bir farklılık yaşanacağını söyledi
"AKLIN ÖN PLANDA OLDUĞU YENİ BİR SURVİVOR GELİYOR"
Survivor 2023'e hazır mısınz? Bu seneki sloganımız şu; 'Survivor akıl oyunları'. Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. 'Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam' demeyin. Belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun.
SURVİVOR 2023 KADROSU BELLİ OLDU MU?
Survivor 2023 sezonunda fenomenlerin yarışacağı iddia edildi. Bu isimler arasında Hakan Hatipoğlu, Faster Abdü, Merve Yalçın, Yaren Alaca, Furkan Kızılay ve Semih Öztürk gibi isimler yer aldı. Fakat henüz Survivor 2023 sezonu için bir açıklamada bulunulmadı.
SURVİVOR 2023 BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
Survivor 2023 başvurusunu Acun Medya internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
2023 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor adlı yarışma programının yeni sezonda All Star-Fenomenler formatıyla yayınlanacağı iddia edildi. Ancak söz konusu iddialara ilişkin henüz TV8'den ve Acun Ilıcalı'dan resmi bir açıklama gelmedi.