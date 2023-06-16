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2 kişiden üzen veda! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni sezonunda olmayacaklar! 2. sezonda Cezayir, Leyla, Firuze, Kurban Baba...

Türk televizyonlarının sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam", izleyicilere soluksuz bir sezon finali deneyimi yaşattı. Uzun süredir heyecanla beklenen final bölümü, unutulmaz anlarla dolu bir hikaye sunarak izleyicileri hem duygusal olarak etkiledi hem de gelecek sezon için merak uyandırdı. Oktay Kaynarca, Işıl Yücesoy, Pelin Akil, Ebru Özkan ve Eren Vurdem gibi isimlerin yer aldığı yapımın ikinci sezonunda iki isim yer almayacak. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon kadrosu...

16.06.2023 09:35 - Son Güncelleme: 16.06.2023 09:35
2 kişiden üzen veda! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni sezonunda olmayacaklar! 2. sezonda Cezayir, Leyla, Firuze, Kurban Baba...

Sezon finali, önceki bölümlerde giderek artan gerilimi doruk noktasına taşıdı. Başrol oyuncularının etkileyici performansları ve senaryonun akıcı kurgusuyla dikkat çeken bölüm, izleyicilere büyük bir sürpriz yaşattı.

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2 kişiden üzen veda! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni sezonunda olmayacaklar! 2. sezonda Cezayir, Leyla, Firuze, Kurban Baba...

Sezon finalinde, ana hikaye çizgisi çözüme kavuşurken, bazı soruların cevapları da ortaya çıktı. Ancak, bölümün sonunda bırakılan bazı ipuçları, gelecek sezonun nasıl bir hikaye sunacağı konusunda izleyicileri meraklandırdı.

2 kişiden üzen veda! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni sezonunda olmayacaklar! 2. sezonda Cezayir, Leyla, Firuze, Kurban Baba...

Dizinin ikinci sezonunda yer almayacak iki isim ise belli oldu.

2 kişiden üzen veda! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni sezonunda olmayacaklar! 2. sezonda Cezayir, Leyla, Firuze, Kurban Baba...

Tatavlalı karakterini canlandıran Engin Benli, Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ayrılıyor.

2 kişiden üzen veda! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni sezonunda olmayacaklar! 2. sezonda Cezayir, Leyla, Firuze, Kurban Baba...

Dizinin başından beri ekip içerisinde yer alan ve aynı zamanda senaryosunu da kaleme alan Aslı Sevi de diziden ayrılacak.

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