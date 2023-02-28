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Haberler Televizyon 14 Şubat'ta yayınlanacaktı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi için tarih belli oldu! Aile dizisi ne zaman yayınlanacak?

14 Şubat'ta yayınlanacaktı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi için tarih belli oldu! Aile dizisi ne zaman yayınlanacak?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi 14 Şubat'ta başlayacaktı. Ancak ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeni ile erteleme kararı verildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Aile dizisi ne zaman yayınlanacak ve Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizisi ne zaman soruları yer alıyor. Konuyla ilgili detaylar bugün itibariyle duyuruldu. İşte aile dizisinin yeni yayın tarihi...

takvim.com.tr
28.02.2023 21:03 - Son Güncelleme: 28.02.2023 21:03
14 Şubat’ta yayınlanacaktı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yeni dizisi için tarih belli oldu! Aile dizisi ne zaman yayınlanacak?

Aile dizisi için geri sayım başladı. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisi yayın tarihi, oyuncuları ve konusu gibi bilgiler belli oldu. İşte Aile dizisi yeni yayın tarihi...

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14 Şubat’ta yayınlanacaktı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yeni dizisi için tarih belli oldu! Aile dizisi ne zaman yayınlanacak?

7 MART'TA EKRANLARDA

Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Aile' ekran macerasına başlamak için gün sayıyor. Hakan Bonomo'nun özgün senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği dizinin merak edilen yayın tarihi belli oldu. 7 Mart'ta Show TV'de yayınlanmaya başlayacak dizinin oyuncu kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar paylaşılmıştı.

14 Şubat’ta yayınlanacaktı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yeni dizisi için tarih belli oldu! Aile dizisi ne zaman yayınlanacak?

KIVANÇ TATLITUĞ MAFYA ROLÜNDE Mİ?

'Aile' dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

14 Şubat’ta yayınlanacaktı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yeni dizisi için tarih belli oldu! Aile dizisi ne zaman yayınlanacak?

Dizide Aslan karakteri otoriter ve güçlü gözüküyor.

14 Şubat’ta yayınlanacaktı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yeni dizisi için tarih belli oldu! Aile dizisi ne zaman yayınlanacak?

Devin ise Aslan'ı şaşırtacak türde bir kadın.

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