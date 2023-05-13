14 MAYIS 2023 Pazar TV YAYIN AKIŞI! Seçim günü diziler yayınlanacak mı? ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8, A Spor'da......
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Seçim günü dizilerin, programların yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Bu noktada tüm kanalların seçim günü yayın akışı internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 14 Mayıs 2023 Pazar TV yayın akışı! Pazar günü ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8, A Spor'da hangi programlar yayınlanacak?
13.05.2023 23:31 - Son Güncelleme: 13.05.2023 23:31
14 Mayıs TV 2023 Pazar TV yayın akışı belli oldu. Buna göre seçim günü ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8, A Spor'da hangi programların yayınlanacağı ortaya çıktı. ATV yayın akışında Seçim 2023 Özel yer alıyor. Saat 20:00'da ATV ekranlarında Seçim 2023 Özel yayını olacak. İşte kanal kanal 14 Mayıs TV 2023 yayın akışı.