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Haberler Televizyon 14 MAYIS 2023 Pazar TV YAYIN AKIŞI! Seçim günü diziler yayınlanacak mı? ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8, A Spor'da......

14 MAYIS 2023 Pazar TV YAYIN AKIŞI! Seçim günü diziler yayınlanacak mı? ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8, A Spor'da......

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Seçim günü dizilerin, programların yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Bu noktada tüm kanalların seçim günü yayın akışı internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 14 Mayıs 2023 Pazar TV yayın akışı! Pazar günü ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8, A Spor'da hangi programlar yayınlanacak?

13.05.2023 23:31 - Son Güncelleme: 13.05.2023 23:31
14 MAYIS 2023 Pazar TV YAYIN AKIŞI! Seçim günü diziler yayınlanacak mı? ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8, A Spor’da......

14 Mayıs TV 2023 Pazar TV yayın akışı belli oldu. Buna göre seçim günü ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8, A Spor'da hangi programların yayınlanacağı ortaya çıktı. ATV yayın akışında Seçim 2023 Özel yer alıyor. Saat 20:00'da ATV ekranlarında Seçim 2023 Özel yayını olacak. İşte kanal kanal 14 Mayıs TV 2023 yayın akışı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
14 MAYIS 2023 Pazar TV YAYIN AKIŞI! Seçim günü diziler yayınlanacak mı? ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8, A Spor’da......

14 MAYIS 2023 ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Kardeşlerim
16:00 Seçim 2023 Özel
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Seçim 2023 Özel

14 MAYIS 2023 Pazar TV YAYIN AKIŞI! Seçim günü diziler yayınlanacak mı? ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8, A Spor’da......

14 MAYIS 2023 SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Aile
17:00 Seçim Özel
03:00 Kızılcık Şerbeti

14 MAYIS 2023 Pazar TV YAYIN AKIŞI! Seçim günü diziler yayınlanacak mı? ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8, A Spor’da......

14 MAYIS 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
08:15 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Veda Mektubu
16:00 Seçim Özel 2023
02:00 Kuzey Güney
03:45 5N1K
04:45 Kavak Yelleri

14 MAYIS 2023 Pazar TV YAYIN AKIŞI! Seçim günü diziler yayınlanacak mı? ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8, A Spor’da......

14 MAYIS 2023 STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Yüz Yıllık Mucize
08:30 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
09:30 Bir Şansım Olsa
10:30 Ayrıcalıklı Rotalar
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 NTV-Star Seçim 2023 Ortak Yayın
05:00 Söz

14 MAYIS 2023 Pazar TV YAYIN AKIŞI! Seçim günü diziler yayınlanacak mı? ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8, A Spor’da......

14 MAYIS 2023 TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Ege'nin Hamsisi
08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:55 Kovan (Yerli Sinema)
16:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
17:00 Seçim 2023
06:10 Kapanış

14 MAYIS 2023 Pazar TV YAYIN AKIŞI! Seçim günü diziler yayınlanacak mı? ATV, Kanal D, Show, Star, TRT 1, TV8, A Spor’da......

14 MAYIS 2023 TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Türkiye'nin Doktorları
10:00 Eski Dost (Yabancı Sinema)
12:30 Survivor Panorama
15:15 O Ses Türkiye
20:00 Survivor 2023
00:15 Eski Dost (Yabancı Sinema)
01:30 Kırmızı Oda
03:15 Gazete Magazin

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