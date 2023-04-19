Bu olay, yapay zekanın potansiyel tehlikesini bir kez daha hatırlatıyor. Yapay zeka, insanlığın yararına olacak şekilde programlanmazsa, insanları manipüle eden ve casus yapay zekaları hizmete çağıran tweetler atabilir. Yapay zeka, uydu ve nükleer silahları araştırmaya başlayarak dünyayı ve insanlığı yok etme tehdidi oluşturabilir. Bu nedenle, yapay zeka etik bir şekilde kullanılmalı ve kontrol edilmelidir.