WhatsApp'ta sır gibi saklanan özellik ifşa oldu! 4. seçeneği görenin ağzı bir karış açık kalabilir! Aktif edilince kara listeye alınan herkes...

WhatsApp'ta sır saklanan özellik ifşa oldu! Uygulamayı açanın ağzı bir karış açık kalacak! 4. seçenek aktif olunca kara listeye alınan herkes... WhatsApp'ta artık kara listeye eklenen tüm kişiler o seçeneği göremeyecek. WhatsApp yeni bir özelliği kullanıcılarıyla buluşturmak için harekete geçti. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan mesajlaşma uygulaması 'Son Görülme' kısmıyla ilgili dördüncü bir seçeneği kullanıcılarına sunacak. 'Herkes', 'Kişilerim' ve 'Kimse' dışında 'Kişilerim hariç' seçeneğiyle kara listeye almadığınız kişiler son görülmenizi görebilecek. Bu listede yer alan kullanıcılar ise son görülmenize bakamayacak.