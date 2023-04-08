RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Teknoloji Whatsapp'ta mesaj değiştirebilen güvenlik açığı ortaya çıktı! Kullanıcılar şaşkın... Her an tehlike altında olabilirsiniz!

Whatsapp'ta mesaj değiştirebilen güvenlik açığı ortaya çıktı! Kullanıcılar şaşkın... Her an tehlike altında olabilirsiniz!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son zamanlarda bir güvenlik açığı ile gündemde. İddialara göre, WhatsApp kullanıcıları eski telefon numaralarının yeniden satışa çıkarılması sonucu, yeni numara sahibinin WhatsApp yazışmalarına ve kişi listesine erişebilir durumda kalıyorlar. Bu durumda ne yapılması gerektiği hakkında bazı önemli bilgiler veriyoruz.

takvim.com.tr
08.04.2023 12:56 - Son Güncelleme: 08.04.2023 12:56
Whatsapp’ta mesaj değiştirebilen güvenlik açığı ortaya çıktı! Kullanıcılar şaşkın... Her an tehlike altında olabilirsiniz!

WhatsApp'ta Numaranızı Değiştirdiğinizde Ne Olur?

Eğer telefon numaranızı değiştirmek isterseniz, bu durumda WhatsApp hesabınız da etkilenebilir. Çünkü numaranızı değiştirdiğinizde, eski numaranız başkalarına satılabilir. Bu durumda eski numaranızı satın alan kişi, sizin WhatsApp yazışmalarınızı ve kişi listenizi görüntüleyebilir.

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Whatsapp’ta mesaj değiştirebilen güvenlik açığı ortaya çıktı! Kullanıcılar şaşkın... Her an tehlike altında olabilirsiniz!

Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bu güvenlik açığına maruz kalmamak için dikkat etmeniz gereken bazı önemli adımlar var:

Whatsapp’ta mesaj değiştirebilen güvenlik açığı ortaya çıktı! Kullanıcılar şaşkın... Her an tehlike altında olabilirsiniz!

WhatsApp Hesabınızı Silin

Numaranızı değiştirdiğinizde, öncelikle WhatsApp hesabınızı silmeniz gerekiyor. Bu işlemi yapmadan önce WhatsApp'taki verilerinizi yedeklemelisiniz. Böylece yeni hesabınıza taşıyabilirsiniz.

Whatsapp’ta mesaj değiştirebilen güvenlik açığı ortaya çıktı! Kullanıcılar şaşkın... Her an tehlike altında olabilirsiniz!

WhatsApp Verilerinizi Yedekleyin

WhatsApp'ta yedekleme işlemi yaparak verilerinizi koruyabilirsiniz. Bu işlemi yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

WhatsApp uygulamasını açın ve Ayarlar bölümüne gidin.
Sohbetler seçeneğine tıklayın ve ardından Sohbet Yedekleme seçeneğini seçin.
Şimdi Yedekleme seçeneğine tıklayın ve yedeklemeyi başlatın.

Whatsapp’ta mesaj değiştirebilen güvenlik açığı ortaya çıktı! Kullanıcılar şaşkın... Her an tehlike altında olabilirsiniz!

Mesajlarınızı Silin

WhatsApp hesabınızı silmeden önce, mesajlarınızı da silmeniz önerilir. Bu işlemi yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

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