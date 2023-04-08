Whatsapp’ta mesaj değiştirebilen güvenlik açığı ortaya çıktı! Kullanıcılar şaşkın... Her an tehlike altında olabilirsiniz!

WhatsApp'ta Numaranızı Değiştirdiğinizde Ne Olur?

Eğer telefon numaranızı değiştirmek isterseniz, bu durumda WhatsApp hesabınız da etkilenebilir. Çünkü numaranızı değiştirdiğinizde, eski numaranız başkalarına satılabilir. Bu durumda eski numaranızı satın alan kişi, sizin WhatsApp yazışmalarınızı ve kişi listenizi görüntüleyebilir.