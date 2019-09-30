WhatsApp'ın müthiş özelliği ortaya çıktı! Milyonlar çok şaşırdı! Whatsapp'ta o tuşa bastığınızda...

Hemen hemen tüm cep telefonlarında kullanılan Whatsapp oldukça popüler bir mesajlaşma aracıdır. Bu bağlamda yaptığı değişiklik ve yeniliklerle kullanıcıların hayatına yön veren Whatsapp'ta yeni gizli bir özellik ortaya çıktı. Akıllı telefon teknolojisi ve toplumsal medyanın gelişmesi ile olmazsa olmaz uygulama kabul edilen Whatsapp, birbirinden ilginç ve kolaylık tanıyan özellikler barındırıyor bünyesinde. WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa bildiri ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biridir.

30.09.2019 13:46 - Son Güncelleme: 30.09.2019 13:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





