WhatsApp'ı açan baygınlık geçirmesin! 51 telefon modelinin pimi çekildi! Listede artık bu markalar yer almıyor!

WhatsApp'ı açan baygınlık geçirmesin. 51 telefon modelini pimini çekildi. Listede artık bu markalar yer almıyor. 1 Kasım itibariyle bazı modeller WhatsApp'a asla erişim sağlayamıyor. Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp kullanıcılarını şaşırtacak bir karar aldı. Türkiye'de milyonlarca kişinin günlük mesajlaşmak için aktif olarak kullandığı uygulama 1 Kasım itibariyle bazı telefonlarda çalışmayacak. WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım'dan itibaren desteği kesileceği telefonlar tek tek açıklanmıştı. İşte o modeller