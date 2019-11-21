WhatsApp o telefonlarda kullanılamayacak! İşte Whatsapp'ın çalışmayacağı telefonlar ve markalar

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil kullanıcılarının pek de hoşuna gitmeyecek bir haber ile gündemde. Whatsapp artık o telefonlarda kullanılmayacak. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma aracı, Whatsapp dünya genelinde yaklaşık 1 milyar cihazda yüklü.Akıllı telefonlar yaygınlaşmadan önce dahi Whatsapp indir seçeneği birçok mobil cihazda mevcuttu. Bugünkü mobil işletim sistemlerinin temeli cihazlarda Whatsapp kullanılabiliyordu. Bir anlık mesajlaşma uygulaması olarak piyasaya sürülmüştür.

21.11.2019 12:37 - Son Güncelleme: 21.11.2019 12:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





