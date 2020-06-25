Teröristlerin yeni korkulu rüyası 'SARB-83' tam isabet! Bir ilke de imza atıl (Türkiye'nin yerli silahları)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, beton delici mühimmat olarak tasarlanan ve harp başlığı teknolojisine sahip SARB-83'ün test görüntüsüne ilişkin videoya yer verdi. SARB-83, HABRAS test altyapısı sayesinde uygun maliyetle ve kısa sürede test edilebildi. Benzer bir mühimmat olan Nüfuz Edici Bomba'nın testi yurt dışında yaklaşık 400 bin sterlin karşılığı 1 yıllık süreçte gerçekleştirilebildi, SARB-83 testi çok daha az bedelle 2 hafta hazırlıkla 5 saniyede tamamlandı.
Türkiye'nin yeni uçak bombası SARB-83'ün testi, yurt dışı yerine Konya'nın Karapınar bölgesinde oluşturulan test altyapısında çok daha uygun maliyetle ve kısa sürede gerçekleştirildi. TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından sığınak, komuta kontrol merkezi ve benzeri, güçlendirilmiş betonla korunan gömülü hedeflere nüfuz ederek, hedef içinde tahribat yaratması amacıyla tasarlanan ve delici tipte bir uçak bombası olan SARB-83'ün testi başarıyla yapıldı.
TÜBİTAK SAGE bünyesinde, Konya'nın Karapınar ilçesinde yer alan Milli Savunma Bakanlığına bağlı Karapınar Atış, Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı Atış Poligonu içinde hizmet veren Hedef Balistiği Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı'nda (HABRAS) icra edilen testte, daha öncekilere göre pek çok yeniliğe imza atıldı.
SARB-83 için gerçekleştirilen ilk raylı test olma özelliği taşıyan bu denemede, ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı (patlayıcılı) mühimmat test edildi. HABRAS altyapısında daha önce yapılan testlerde tekil delicili mühimmatlar cansız (patlayıcısız) olarak kullanılmıştı.
SARB-83'ün son testinde, Türkiye'de ilk defa patlayıcı içeren bir harp başlığı, yedek ateşleme sistemi kullanılarak güvenli şekilde patlatıldı. Yine ilk defa mühimmat rayda ilerlerken mühimmat tapasının (emniyetli kurma mekanizması) kurulumu gerçekleştirildi.
GİZLİ PROJELER TÜRKİYE'DE KALACAK
Söz konusu test, geçmiş yıllarda, benzer mühimmat Nüfuz Edici Bomba için yaklaşık 400 bin sterlin karşılığı, bir senelik süreçte ancak gerçekleştirilebildi.
Son yapılan SARB-83 testiyle Türkiye, ilk örnekleri ortaya konulan yetenekleri kazanmış oldu. Bundan sonraki süreçte gizli mühimmat projelerinin yurt içinde düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi mümkün hale geldi.