Telefonunda #33'ü tuşlayanlar afallayıp kaldı! Düşman çatlatacak özelliği direkt aktif ediyor! Gerisi artık bir tuş kadar uzağınızda
Akıllı telefonların hayatımızda önemli bir yere sahip olmasıyla beraber akıllı telefonlara dair bilgiler daha fazla ilgileri üzerine çekiyor. Akıllı telefon dünyasında son günlerde en çok merak edilen konuların başında cep telefonundan 33'ü tuşladığında ne olur, konusu olarak ön plana çıkıyor.
03.02.2023 16:58 - Son Güncelleme: 03.02.2023 17:36
Böylelikle ne dışarıdan ne de sizden kaynaklı herhangi bir arama gerçekleşmiyor. Cep telefonundan kişiler böylelikle çocukların ellerindeyken telefon 33'ü tuşlayarak herhangi bir arama yapılmasının önüne geçiliyor.