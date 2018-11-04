Sosyal medya ile ilgili yanlışlar ve doğrular!
Günümüzde milyonlarca kişi sosyal medya ve interneti aktif olarak kullanıyor. Her gün daha da genişleyerek büyüyen bu sanal dünya ile ilgili birçok şeyi tam anlamıyla bilmiyoruz. İşte sosyal medya ve internet ile ilgili doğru ve yanlışlar...
4 Kasım 2018 Pazar, 11:15:35 Güncelleme: 11:25:55
Instagram'da hikayelerinize bakanlarda ilk sıralarda olanlar profilinize sık sık bakanlar mı? Birini Whatsapp üzerinden engellediğinizde size gerçekten hiç ulaşma yolu yok mu? Instagram'la ilgili en çok merak edilen konu şu: Hikayelerinize bakanları gösteren sıralamada tepede görünen isimler ne anlama geliyor?
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