Sosyal medya ile ilgili yanlışlar ve doğrular!

Günümüzde milyonlarca kişi sosyal medya ve interneti aktif olarak kullanıyor. Her gün daha da genişleyerek büyüyen bu sanal dünya ile ilgili birçok şeyi tam anlamıyla bilmiyoruz. İşte sosyal medya ve internet ile ilgili doğru ve yanlışlar...

4 Kasım 2018 Pazar, 11:15:35 Güncelleme: 11:25:55
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Sosyal medya ile ilgili yanlışlar ve doğrular!

Instagram'da hikayelerinize bakanlarda ilk sıralarda olanlar profilinize sık sık bakanlar mı? Birini Whatsapp üzerinden engellediğinizde size gerçekten hiç ulaşma yolu yok mu? Instagram'la ilgili en çok merak edilen konu şu: Hikayelerinize bakanları gösteren sıralamada tepede görünen isimler ne anlama geliyor?

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Sosyal medya ile ilgili yanlışlar ve doğrular!

Bilinen: Instagram'de hikâyelere bakanlar listesinin tepesinde olanlar sizin profilinize en çok bakanlardır.

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Sosyal medya ile ilgili yanlışlar ve doğrular!

Yanlış! Çok insan böyle düşünüyor; ancak işin aslının bununla bir ilgisi yok. Instagram belli bir algoritmaya bağlı kalarak bu listeyi oluşturuyor ve arada değiştiriyor. Beğendiğiniz fotoğraflar, attığınız yorumlar bu listeyi oluşturuyor.

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Sosyal medya ile ilgili yanlışlar ve doğrular!

Bilinen: WhatsApp'ta bir kişiyi engellediğinizde size WhatsApp'tan asla ulaşamaz.

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Sosyal medya ile ilgili yanlışlar ve doğrular!

Yanlış. WhatsApp hesabını silip yeni bir hesap açarsa size ulaşabilir. Aynı zamanda grup sohbetlerinde de aynı grup içindeyseniz engelli olsa dahi yazıları size ulaşır.

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