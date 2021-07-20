Şimdiden 20 milyonu geçti! PUBG: New State ne zaman çıkacak? Yeni haritalar ve silahlarla geliyor!

PUBG: New State ne zaman çıkacak? Milyonlarca kullanıcısı olan PUBG oyununda yeni sezon heyecanı sürüyor. Hikayesi 2051 yılında geçecek yeni oyunda, birçok farklı harita ve silah özellikleri getiriliyor. Oyun içinde araç kovalamacaları, drone kullanımı ve yeni spor otomobiller gibi yenilikler de oyuncuları bekliyor olacak. Peki; PUBG: New State ne zaman çıkacak?