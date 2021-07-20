Vav TV İzle

Şimdiden 20 milyonu geçti! PUBG: New State ne zaman çıkacak? Yeni haritalar ve silahlarla geliyor!

PUBG: New State ne zaman çıkacak? Dünyanın en popüler mobil oyunlarından birisi olan PUBG'nin yeni serisi New State için heyecan dorukta. Yeni haritalar ve silah özellikleriyle dikkat çeken PUBG: New State için kayıtlar devam ediyor. Oyunun şimdiden 20 milyon kullanıcıyı geçtiği belirtiliyor. PUBG: New State, iOS için ön kayıt için Ağustos ayı içerisinde kayıtların alınması bekleniyor. Peki; PUBG: New State ne zaman çıkacak?

20.07.2021 12:41 - Son Güncelleme: 20.07.2021 12:41
Şimdiden 20 milyonu geçti! PUBG: New State ne zaman çıkacak? Yeni haritalar ve silahlarla geliyor!

PUBG: New State ne zaman çıkacak? Milyonlarca kullanıcısı olan PUBG oyununda yeni sezon heyecanı sürüyor. Hikayesi 2051 yılında geçecek yeni oyunda, birçok farklı harita ve silah özellikleri getiriliyor. Oyun içinde araç kovalamacaları, drone kullanımı ve yeni spor otomobiller gibi yenilikler de oyuncuları bekliyor olacak. Peki; PUBG: New State ne zaman çıkacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şimdiden 20 milyonu geçti! PUBG: New State ne zaman çıkacak? Yeni haritalar ve silahlarla geliyor!

PUBG: NEW STATE resmi olarak 20 milyondan fazla ön kaydı aştı! Bu önemli dönüm noktası, KRAFTON'un oyunun geçen ay ABD'de gerçekleştirdiği başarılı bir Alfa Testi sonrası Google Play Store'da 17 milyon ön kayıt sayısına ulaştığını duyurmasıyla bir aydan kısa bir süre sonrasında gerçekleşti.

Şimdiden 20 milyonu geçti! PUBG: New State ne zaman çıkacak? Yeni haritalar ve silahlarla geliyor!

Kutlamak için KRAFTON, Şubat 2021'de ilk kez ortaya çıktığından bu yana oyunu destekleyen herkese teşekkür etmek amacıyla PUBG: NEW STATE lansman fragmanı için bir teaser yayınladı.

Şimdiden 20 milyonu geçti! PUBG: New State ne zaman çıkacak? Yeni haritalar ve silahlarla geliyor!

Son olarak, KRAFTON bugün PUBG: NEW STATE için ön kayıtların Ağustos ayında Apple App Store'da resmen başlayacağını, yani iOS kullanıcılarının önümüzdeki ay kaydolabileceklerini duyurdu.

Şimdiden 20 milyonu geçti! PUBG: New State ne zaman çıkacak? Yeni haritalar ve silahlarla geliyor!

PUBG: NEW STATE ÖZELLİKLERİ!

Benzersiz grafikleri, Global Illumination teknolojisi ile mobil oyunların standardını aşıyor.

Mobil oyunlara gelmiş en gerçekçi grafikler eşliğinde devasa açık dünyaya atlayın.