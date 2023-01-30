'Şarjım hiç dayanmıyor' diyorsanız sebebi bu olabilir! Telefon şarjını yiyip bitiren uygulamalar...
Telefon şarjının kısa süre içinde bitmesinden şikayetçiyseniz sebebi bu olabilir. Bu uygulamalar hem şarjınızı yiyor hem de telefonunuza zarar veriyor. İşte daha uzun ömürlü şarj için yapmanız gerekenler...
30.01.2023 16:55 - Son Güncelleme: 30.01.2023 16:55
TELEFONU %100 ŞARJDA UZUN SÜRE BEKLETMEYİN.
Her ne kadar yaygın bir ifade olarak telefon %100 şarj olduktan sonra şarja bağlı şekilde kalırsa otomatik şarjı kesecek ve herhangi bir etkisi olmuyor denilse de aslında etkisi var. Akıllı telefonunuz uçak modunda bile olsa, kullanılmasa da az bile olsa enerji harcayacaktır.