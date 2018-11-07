NASA'nın 'turuncu dünya' paylaşımı olay yarattı

NASA ve ESA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotların çektiği yeni fotoğrafları paylaştı. 'Turuncu dünya' görüntüsü ise en çok dikkat çekeni oldu.

7 Kasım 2018 Çarşamba, 15:57:14 Güncelleme: 16:10:19
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NASAnın turuncu dünya paylaşımı olay yarattı

NASA'DAN TURUNCU DÜNYA PAYLAŞIMI

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gezegenimizin turuncuya büründüğü kareyi paylaştı ve bu durumun nedenini açıkladı.

Açıklamaya göre, atmosferin turuncu renkte görünmesine sebep olan olay, atmosferdeki moleküllerin Güneş'ten gelen ultraviyole radyasyonla tepkimeye girmesi sonucu oluşuyor.

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NASAnın turuncu dünya paylaşımı olay yarattı

GEZEGENİMİZE BİR DE ASTRONOTLARIN GÖZÜNDEN BAKIN

Son zamanlarda Twitter ve Instagram gibi platformlar üzerinde en çok takipçi edinen isimlerden biri olan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) çalışanı Scott Kelly, bu popülaritesini gezegenimizin pek çok bölgesine dair uzaydan çekip yayınladığı fotoğraflara borçlu.

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NASAnın turuncu dünya paylaşımı olay yarattı

Geçtiğimiz ay kutsal toprakların fotoğrafını uzaydan çeken Kelly, geçen hafta da Uzaydan Ortadoğu'nun fotoğrafını çekip "çok fazla tarih, çok fazla trajedi" notuyla paylaşmıştı.

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NASAnın turuncu dünya paylaşımı olay yarattı

27 Mart'ta Kazakistan'dan ISS'e gitmek üzere yola çıkan Kelly,1 yıl boyunca uzayda kalarak NASA adına bir rekor kırmış olacak.

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NASAnın turuncu dünya paylaşımı olay yarattı

Bu rekorun dışında ilginç bir deneyin merkezinde olan Kelly, ISS'de kaldığı süre boyunca bir seri deney gerçekleştirip tıbbi testlerden geçiyor. Kelly'nin dünyada kalacak olan ikiz kardeşi Mark ise fiziksel deney ve analiz kontrolünde görev alıyor.

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