NASAnın turuncu dünya paylaşımı olay yarattı

NASA'nın 'turuncu dünya' paylaşımı olay yarattı
NASA ve ESA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotların çektiği yeni fotoğrafları paylaştı. 'Turuncu dünya' görüntüsü ise en çok dikkat çekeni oldu.
7 Kasım 2018 Çarşamba, 15:57:14 Güncelleme: 16:10:19
NASA'DAN TURUNCU DÜNYA PAYLAŞIMI
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gezegenimizin turuncuya büründüğü kareyi paylaştı ve bu durumun nedenini açıkladı.
Açıklamaya göre, atmosferin turuncu renkte görünmesine sebep olan olay, atmosferdeki moleküllerin Güneş'ten gelen ultraviyole radyasyonla tepkimeye girmesi sonucu oluşuyor.
GEZEGENİMİZE BİR DE ASTRONOTLARIN GÖZÜNDEN BAKIN
Son zamanlarda Twitter ve Instagram gibi platformlar üzerinde en çok takipçi edinen isimlerden biri olan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) çalışanı Scott Kelly, bu popülaritesini gezegenimizin pek çok bölgesine dair uzaydan çekip yayınladığı fotoğraflara borçlu.
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