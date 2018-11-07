NASAnın turuncu dünya paylaşımı olay yarattı

GEZEGENİMİZE BİR DE ASTRONOTLARIN GÖZÜNDEN BAKIN

Son zamanlarda Twitter ve Instagram gibi platformlar üzerinde en çok takipçi edinen isimlerden biri olan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) çalışanı Scott Kelly, bu popülaritesini gezegenimizin pek çok bölgesine dair uzaydan çekip yayınladığı fotoğraflara borçlu.