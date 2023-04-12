NASA şiddetle tavsiye ediyor! Evinizde varsa değmeyin keyfinize! Bu etkisini kimse bilmiyordu! Hemen alın!
NASA, uzay istasyonlarındaki havanın nasıl temizlenebileceğini araştırırken, 1989 yılında bitkilerin havayı temizleme yeteneklerini incelemiş ve önemli sonuçlar elde etmiştir. NASA araştırmaları, salon bitkilerinin özellikle az hava akımı olan kapalı alanlarda, formaldehit, benzen, amonyak gibi zararlı toksinleri havadan emebildiğini göstermiştir. Evimizde vakit geçirdiğimiz zamanın çoğunu içeride geçiriyoruz. Ancak iç mekân hava kirliliği, evde kalmanın sağlıklı olmayan bir yan etkisi olarak karşımıza çıkıyor. Neyse ki, evin havasını temizlemek için pahalı hava temizleme cihazları satın almaya gerek yok. Hava temizleyici bitkiler doğal bir çözüm sunar ve aynı zamanda dekoratif bir öğe olarak evinize renk katarlar.
NASA araştırmalarına göre, bazı bitkiler formaldehit, benzen, amonyak, trikloroetilen ve ksilen gibi zararlı maddeleri emebilirler. Bu maddelerin neden olduğu sağlık sorunları arasında baş ağrısı, yorgunluk, baş dönmesi, solunum yolu enfeksiyonları, astım, alerjik reaksiyonlar ve hatta kanser bulunabilir.
Günümüzde, çoğumuz kapalı alanlarda çok zaman geçiriyoruz. Ancak kapalı ortamların havası dışarıdaki havaya göre daha kirlidir. Evde kullanılabilecek hava temizleyen bitkiler ise bu sorunu çözmek için doğal bir çözüm olabilirler. NASA, havayı temizleyen bitkiler konusunda yaptığı araştırmalar sonucunda bazı bitkilerin zararlı toksinleri havadan emebildiğini tespit etmiştir. Bu bitkilerin kullanımı, evlerimizdeki havayı temizlerken aynı zamanda estetik bir görünüm de sağlamaktadır.
Benjamin (Ficus benjamina)
Benjamin, büyük yaprakları ve hızlı büyüme hızıyla tanınır. Bu bitki, ne kadar büyük bir saksıya koyarsanız, o kadar büyük bir ağaç olur. Yaz aylarında dışarıda da yaşayabilen bu ağaçlar, evinizin içindeyken evin havasını temizlemeye yardımcı olur. Benjamin, karbondioksiti absorbe etme özelliği ile bilinir.