NASA şiddetle tavsiye ediyor! Evinizde varsa değmeyin keyfinize! Bu etkisini kimse bilmiyordu! Hemen alın!

Günümüzde, çoğumuz kapalı alanlarda çok zaman geçiriyoruz. Ancak kapalı ortamların havası dışarıdaki havaya göre daha kirlidir. Evde kullanılabilecek hava temizleyen bitkiler ise bu sorunu çözmek için doğal bir çözüm olabilirler. NASA, havayı temizleyen bitkiler konusunda yaptığı araştırmalar sonucunda bazı bitkilerin zararlı toksinleri havadan emebildiğini tespit etmiştir. Bu bitkilerin kullanımı, evlerimizdeki havayı temizlerken aynı zamanda estetik bir görünüm de sağlamaktadır.