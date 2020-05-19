NASA ilk kez yayınladı! Mars'ta çekilen kan donduran görüntüler dünyayı şaşkına çevirdi
NASA, uzay çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 'Mars' ile ilgili son yıllarda uzay araştırmaları iyice artarken kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü tüm dünyayı şaşırttı. O görüntüler gören herkesi ekranlarının başına kilitleyen cinsten...
19.05.2020 08:50
- Son Güncelleme: 19.05.2020 08:50
NASA tarafından çekilen bu görüntüler Dünya'nın gizemli komşusu olan kızıl gezegenin çarpıcı fotoğraflarını gözler önüne seriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Görüntüye dikkatle bakıldığında neredeyse mavi bir nokta olarak gözüken Curiosity, NASA'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamaya göre fotoğrafın çekildiği sırada Gale krateri etrafında, Aolis Mons isimli dağın kenarında duruyor.
Uzun yıllardır çekilmeye çalışılan bu karelerden yukarıda gördüğünüz kısmında Mars ekvatorunun yakınındaki Meridiani Planum bölgesinde yer alan turuncu ve mavi renkte basamaklı tortul kayaları görebilirsiniz.
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