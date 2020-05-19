NASA ilk kez yayınladı! Mars'ta çekilen kan donduran görüntüler dünyayı şaşkına çevirdi

Mars yüzeyindeki bir 'kum şeytanı'... 2006 yılından bu yana Mars çevresinde yörüngede olan Nasa'nın Mars Keşif Uydusu (MRO) tarafından çekilen bu görüntü gerçekten de çarpıcı... Ama asıl ilginç görüntü bir sonraki karede...