Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Whatsapp paralı mı oluyor? Whatsapp ücretli mi olacak 2022? Whatsapp’ta ücretli abonelik dönemi...

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan Whatsapp uygulamasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve detaylar merak konusu oldu. Anlık mesajlaşma, sesli, görüntülü arama yaparak anlık konuşma fırsatı sunan popüler uygulama Whatsapp ile ilgili yeni güncellemeler yaşanmaya devam ediyor ve ücretli olacağına dair haberler kafaları karıştırdı. Peki Whatsapp ücretli mi olacak 2022? Whatsapp paralı mı oluyor? Whatsapp'ta ücretli abonelik dönemine mi geçiliyor?