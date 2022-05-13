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Haberler Teknoloji Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Whatsapp paralı mı oluyor? Whatsapp ücretli mi olacak 2022? Whatsapp'ta ücretli abonelik dönemi...

Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Whatsapp paralı mı oluyor? Whatsapp ücretli mi olacak 2022? Whatsapp'ta ücretli abonelik dönemi...

Whatsapp ücretli mi olacak 2022? Whatsapp paralı mı oluyor? Whatsapp'ta ücretli abonelik dönemine mi geçiliyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler uygulamada paralı abonelik döneminin başlayacağı haberleri kullanıcıları oldukça meraklandırdı ve güncel gelişmelerle ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Son haberler ile ilgili detaylar içeriğimizde yer alıyor.

13.05.2022 09:38 - Son Güncelleme: 13.05.2022 09:38
Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Whatsapp paralı mı oluyor? Whatsapp ücretli mi olacak 2022? Whatsapp’ta ücretli abonelik dönemi...

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan Whatsapp uygulamasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve detaylar merak konusu oldu. Anlık mesajlaşma, sesli, görüntülü arama yaparak anlık konuşma fırsatı sunan popüler uygulama Whatsapp ile ilgili yeni güncellemeler yaşanmaya devam ediyor ve ücretli olacağına dair haberler kafaları karıştırdı. Peki Whatsapp ücretli mi olacak 2022? Whatsapp paralı mı oluyor? Whatsapp'ta ücretli abonelik dönemine mi geçiliyor?

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Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Whatsapp paralı mı oluyor? Whatsapp ücretli mi olacak 2022? Whatsapp’ta ücretli abonelik dönemi...

14 Mayıs'tan itibaren başlayacak abonelik sisteminden herhangi bir kısıtlama olmadan tüm kullanıcılar faydalanabilecek.

Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Whatsapp paralı mı oluyor? Whatsapp ücretli mi olacak 2022? Whatsapp’ta ücretli abonelik dönemi...

2014 yılında eski ismi Facebook yeni ismi Meta tarafından satın alınan ve her geçen gün geliştirilmeye devam edilen WhatsApp abonelik sistemini 14 Mayıs itibarıyla resmen başlatıyor.

Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Whatsapp paralı mı oluyor? Whatsapp ücretli mi olacak 2022? Whatsapp’ta ücretli abonelik dönemi...

Haber sitelerinde dolaşan iddialara göre ücretli aboneliğin aylık ortalama 1 Dolar ya da yıllık 10 dolar olacağı tahmin ediliyor.

Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Whatsapp paralı mı oluyor? Whatsapp ücretli mi olacak 2022? Whatsapp’ta ücretli abonelik dönemi...

Ücretli aboneliği tercih etmenizle birlikte, WhatsApp uygulamasını aynı anda birkaç mobil cihazda, tek bir hesapla kullanmanız mümkün olacak.

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