Mars'taki keşif bomba etkisi yarattı! NASA aracının yakınında bulundu...
Uzay araştırmaları son yıllarda hız kazandı... Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, özellikle Mars yüzeyinde çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan komplo teorisyenlerinin de eli boş durmuyor. Geçtiğimiz günlerde Mars'la alakalı bir iddia ortalığı karıştırdı. Kızıl gezegende NASA keşif aracının yakınında uzaylılara ait bir kanıt bulunduğu ortaya atıldı. İşte konu hakkındaki detaylar...
14.12.2019 12:30
- Son Güncelleme: 14.12.2019 12:45
Mars'la ilgili iddialar hiç bir zaman bitmedi. Yıllar boyunca Mars'ta uzaylıların olduğu Dünya'yı işgal etmeyi planladıkları, yer altında yaşadıklarına dair komplo teorileri ileri sürüldü. Şimdi bu iddia yeniden gündeme gelmiş durumda.
Uzaylılar ve sıra dışı olaylar hakkındaki açıklamalarıyla tanınan Scott C. Waring yeniden sahneye çıktı. Ünlü komplo teorisyeni Mars'ta yer altına açılan bir giriş bulduğunu belirtti.
Waring yaptığı açıklamada söz konusu kapının veya girişin, Mars'ın çorak yüzeyinde kamufle edildiğini söyledi. Bu girişin yer altında bulunan gizli bir üsse veya yaşam alanına ait olduğunu vurguladı.
Ünlü teorisyen bununla birlikte keşif aracının tekerleğinin dibinde uzaylıların bir makinesine ait mekanik kol parçasının yer aldığını söyledi.
Waring'in paylaşımlarına katılanlar olduğu kadar, karşı çıkanlar da oldu. Waring'le birlikte birkaç uzaylı avcısı daha NASA'yı gerçekleri saklamakla suçluyor.