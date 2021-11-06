Instagram'da bu özelliği görüp ağzınız açık kalmasın! Profil ve hikayedeki her şeyi ortaya dökecek! Alınan her ekran görüntüsü... Dünya genelinde en aktif olarak kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram'ın yeni bir özelliği test etmeye başladığı iddia ediliyor. Bilindiği üzere kullanıcıların en büyük isteklerinden birisi de hangi kullanıcıların profilini ziyaret ettiğini rahat bir şekilde görmesi. Bu nedenle pek çok yan uygulama kullanan kişiler gerçek sonuçları elbette göremiyor. Söz konusu profilime bakanlar özelliğiyle ilgili geliştirme yapılacağına dair iddialar kullanıcıları heyecanlandırdı.