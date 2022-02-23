İnstagram'a 2 yeni özellik geldi, kullanıcılar çıldırdı! Fotoğraf, video paylaşmak isteyenler ifşa olacak! Uygulamayı silmeyi düşünebilirsiniz

Günümüzde İnstagram'ı kullanmayan çok az kişi var. Türkiye dahil bir çok ülkede yaygın olarak kullanılan uygulama artık çok sayıda kişiye para da kazandırıyor. Fotoğraflar, videolar paylaşmadan gün geçiren neredeyse yok. Günden güne kullanıcı sayısı artan uygulama için sık sık yenilikler de yapılıyor. Özellikle hikaye bölümünün gelmesiyle popülerliği artan İnstagram 2 yenilik daha yaptı.