HİSAR-A füzesi özellikleri nedir? HİSAR-A füzesi menzili ne kadar?

Kundağı Motorlu (K/M) Otonom AİHSFS, üzerinde barındırdığı 3 boyutlu arama radarı, komuta kontrol ve atış kontrol aracılığıyla tam otonom olarak görevini icra edebilmektedir. Çekili AİHSFS ise komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarının Ateş İdare Cihazı tarafından gerçekleştirileceği bir füze fırlatma sistemidir.

Taktik & Teknik Özellikler (HİSAR-A Füzesi)

Sistem Önleme Menzili: 15 km

Yüksek İnfilaklı Parçacık Etkinlikli

Ataletsel Navigasyon ve Veri Bağı ile Ara Safha Güdüm

Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı Başlık ile Terminal Güdüm

Çift Kademeli Roket Motoru

Hedef Tipleri (Sabit Kanatlı Uçak, Döner Kanatlı Uçak, Seyir Füzeleri, İnsansız Hava Araçları (İHA), Havadan Karaya Füzeler)