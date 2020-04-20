Hemen silin... Cep telefonu kullananlara büyük şok! Google'dan uyarı! Eğer bir tanesi bile yüklüyse...

Eğer bir tanesi bile yüklüyse... Google'dan milyonlarca telefon sahibine şok uyarı! Hemen silin... Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere... İşte Google'a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar... Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Her şeyinizi çaldırabilirsiniz. İşte Google'ın uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar... Uygulama; Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri işlemleri yapmalarına imkan veren yazılımlardır. Uygulamaların hazırlanması için yazılım dilleri ve aynı zamanda bazı uygulama geliştirme araçları kullanılır.