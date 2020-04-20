Hemen silin... Cep telefonu kullananlara büyük şok! Google'dan uyarı! Eğer bir tanesi bile yüklüyse...
Google'dan cep telefonu kullananlara büyük uyarı geldi. Çoğu kişi bilmiyor ama cep telefonlarımıza ücretsiz olarak yüklediğimiz uygulamalar tehlike arz ediyor. Tehlikeli uygulamalar hangileri? Bu uygulamalar; kredi kartınızın çalınmasına, kişisel bilgilerinizin ele geçirilmesine ve sesinizin üçüncü parti uygulamalarla paylaşılmasına sebep olabilir. Google, telefonlarından silinmesi gereken uygulamaların listesini paylaştı. İşte Tehlikeli uygulamalar hangileri? Google telefondan silinmesi gereken uygulamaları açıkladı ve kullanıcılar için önemli uyarılarda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "Bu uygulamaları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı.
Eğer bir tanesi bile yüklüyse... Google'dan milyonlarca telefon sahibine şok uyarı! Hemen silin... Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere... İşte Google'a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar... Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Her şeyinizi çaldırabilirsiniz. İşte Google'ın uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar... Uygulama; Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri işlemleri yapmalarına imkan veren yazılımlardır. Uygulamaların hazırlanması için yazılım dilleri ve aynı zamanda bazı uygulama geliştirme araçları kullanılır.