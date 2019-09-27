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Hayat kurtaran deprem uygulaması rekor kırdı! Ücretsiz indiriliyor, internetsiz kullanılıyor

İstanbul önce 5.8 ardında da 188 artçı deprem ile sallandı. Artçıların devam etmesi beklenirken, İstanbullular korkudan geceyi sokakta geçirdi... Deprem sonrası telefon hatlarında problemler yaşandı ve vatandaşlar internet üzerinden mesajlaşacağı uygulamalara yöneldi. Şimdi onlardan bir tanesi rekor kırıyor. Nedeni ise internetsiz de kullanılabilmesi. İnternet olmadan çalışan mesajlaşma uygulaması afet zamanlarında kesilen iletişimi kurmak adına hayat kurtaracak cinsten...

27.09.2019 11:01 - Son Güncelleme: 27.09.2019 11:06
Hayat kurtaran deprem uygulaması rekor kırdı! Ücretsiz indiriliyor, internetsiz kullanılıyor

AFAD verilerine göre, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'nde 144 artçı sarsıntı meydana geldi.

Hayat kurtaran deprem uygulaması rekor kırdı! Ücretsiz indiriliyor, internetsiz kullanılıyor

İstanbul'da hissedilen depremin ardından telefon hatlarının kesilmesi ve sorunun uzun süre devam etmesi, olası büyük bir depremde haberleşme sorununun ortaya çıkacağını bir kez gözler önüne serdi.

Hayat kurtaran deprem uygulaması rekor kırdı! Ücretsiz indiriliyor, internetsiz kullanılıyor

Bu gibi durumlarda internet olmadan çalışan haberleşme uygulamaları kullanıcıların imdadına yetişiyor.

Hayat kurtaran deprem uygulaması rekor kırdı! Ücretsiz indiriliyor, internetsiz kullanılıyor

  • Bu uygulamalardan bir tanesi de Bridgefy. Bridgefy, internetsiz haberleşme sağlıyor. Uygulamanın çalışma prensibi ise şöyle...

Hayat kurtaran deprem uygulaması rekor kırdı! Ücretsiz indiriliyor, internetsiz kullanılıyor

Uygulama bluetooth üzerinden bluetooth erişim alanınızdaki başka bir cihaza bağlanıyor ve bu sayede her cihaz baz istasyonu görevi görüyor.

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