Hayat kurtaran deprem uygulaması rekor kırdı! Ücretsiz indiriliyor, internetsiz kullanılıyor
İstanbul önce 5.8 ardında da 188 artçı deprem ile sallandı. Artçıların devam etmesi beklenirken, İstanbullular korkudan geceyi sokakta geçirdi... Deprem sonrası telefon hatlarında problemler yaşandı ve vatandaşlar internet üzerinden mesajlaşacağı uygulamalara yöneldi. Şimdi onlardan bir tanesi rekor kırıyor. Nedeni ise internetsiz de kullanılabilmesi. İnternet olmadan çalışan mesajlaşma uygulaması afet zamanlarında kesilen iletişimi kurmak adına hayat kurtaracak cinsten...
27.09.2019 11:01
- Son Güncelleme: 27.09.2019 11:06
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