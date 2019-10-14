Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? Türkiye savaş uçağı sayısı kaç?

Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var?

Türkiye'nin küresel silah endüstrisinde atağa geçtiği haberleri, dünyanın gözünü ülkemize çevirmesine neden oldu. Türkiye'nin envanterinde bulunan savaş uçağı sayısı merak edilir oldu. Peki dünyanın büyük güçlerinin elinde kaç tane savaş uçağı var?Savaş uçakları orduların en önemli unsurları arasında yer almaktadır. Bir savaş uçağı, esas olarak diğer uçağa karşı havadan mücadele için tasarlanmış bir askeri uçaktır. Her ne kadar savaş uçaklarının hız, kıvraklık gibi özellikleri belirleyici olsa da savaş uçağı sayısı da orduları gücü açısından önemlidir. Aşağıda ülkelere ait savaş uçağı sayılarını sizler için derledik.

İşte alfabetik sırayla, ülke ülke muharebe uçağı sayıları (eğitim uçakları dahil edilmemiştir)