Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? Türkiye savaş uçağı sayısı kaç?
Günümüz dünyasında hava kuvvetleri önemli bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Bu bağlamda savaş uçakları önemli bir yer tutuyor. Savaş uçağı, savaşlarda kara ve su üstündeki hedefleri bombalamak, diğer uçakları tahrip etmek gibi askeri amaçlarda kullanılan uçaklardır. Görevlerine göre Havadan Yere Füze (AGM), Havadan Havaya Füze (AAM) ve top taşıyan ayrıca hedeflerin tespiti, gözlenmesi için çeşitli radar, pod lar taşırlar. Avcı uçakları kendi aralarında sınıflara ayrılırlar hava üstünlük uçagı (genelde tek kişilik, hızlı, yüksek irtifalı uçaklar Mig 25, Su 27, F-14A, F-15C), hucum uçağı (15-25 ton arası tek motorlu ateş gücü yüksek uçaklardır. Peki, hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? İşte ülkelerin savaş uçağı sayısı.
Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var?
Türkiye'nin küresel silah endüstrisinde atağa geçtiği haberleri, dünyanın gözünü ülkemize çevirmesine neden oldu. Türkiye'nin envanterinde bulunan savaş uçağı sayısı merak edilir oldu. Peki dünyanın büyük güçlerinin elinde kaç tane savaş uçağı var?Savaş uçakları orduların en önemli unsurları arasında yer almaktadır. Bir savaş uçağı, esas olarak diğer uçağa karşı havadan mücadele için tasarlanmış bir askeri uçaktır. Her ne kadar savaş uçaklarının hız, kıvraklık gibi özellikleri belirleyici olsa da savaş uçağı sayısı da orduları gücü açısından önemlidir. Aşağıda ülkelere ait savaş uçağı sayılarını sizler için derledik.
İşte alfabetik sırayla, ülke ülke muharebe uçağı sayıları (eğitim uçakları dahil edilmemiştir)