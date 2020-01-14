Google'dan milyonlarca cep telefonu kullanıcısına şok! Yüklediyseniz hemen silin!
Dünyada milyonlarca cep telefonu kullanıcısını yakından ilgilendiren açıklama Google tarafından yapıldı. Google özellikle telefonlara ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar..
14.01.2020 09:53
- Son Güncelleme: 14.01.2020 09:53
Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi gereken uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik uyarılarda bulundu. İşte telefondan silinmesi gereken o uygulamalar... Güvenlik uzmanları, milyonlarca telefonda yüklü olan bir uygulamanın tehlike saçtığını ortaya çıkardı. Bakın hangi uygulama?
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