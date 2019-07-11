GaleriTeknoloji

Google uyarıyor: Telefonunuzdan hemen silin (Telefondan silinmesi gereken uygulamalar hangileri)

Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere! Teknoloji devi Google, milyonlarca telefon kullanıcısına büyük ve dikkate alınması gereken bir uyarıda bulundu. Telefondan kesinlikle silinmesi gereken uygulamaları açıklayan Google, telefon kullanıcıları için eleştiri ihtarlar da yaptı. Google'ın uyarılarından sonra birçok akıllı telefon kullanıcısı, Google'ın uyardığı, telefona zarar veren o programları merak ediyor. Peki hangi uygulamalar telefona zarar veriyor? İşte kesinlikle telefondan silinmesi gereken uygulamalar...

11.07.2019 11:11 - Son Güncelleme: 11.07.2019 11:11
Google uyarıyor: Telefonunuzdan hemen silin (Telefondan silinmesi gereken uygulamalar hangileri)

Telefonlara ücretsiz olarak yüklenen bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere!

Google uyarıyor: Telefonunuzdan hemen silin (Telefondan silinmesi gereken uygulamalar hangileri)

İşte Google'ın uyarılarına göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

Google uyarıyor: Telefonunuzdan hemen silin (Telefondan silinmesi gereken uygulamalar hangileri)

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

Google uyarıyor: Telefonunuzdan hemen silin (Telefondan silinmesi gereken uygulamalar hangileri)

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

Google uyarıyor: Telefonunuzdan hemen silin (Telefondan silinmesi gereken uygulamalar hangileri)

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı iPhone telefonu olanlar dikkat! Cep telefonunuzdan bu ayarı hemen kapatın
iPhone telefonu olanlar dikkat! Cep telefonunuzdan bu ayarı hemen kapatın