Google uyarıyor: Telefonunuzdan hemen silin (Telefondan silinmesi gereken uygulamalar hangileri)

Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere! Teknoloji devi Google, milyonlarca telefon kullanıcısına büyük ve dikkate alınması gereken bir uyarıda bulundu. Telefondan kesinlikle silinmesi gereken uygulamaları açıklayan Google, telefon kullanıcıları için eleştiri ihtarlar da yaptı. Google'ın uyarılarından sonra birçok akıllı telefon kullanıcısı, Google'ın uyardığı, telefona zarar veren o programları merak ediyor. Peki hangi uygulamalar telefona zarar veriyor? İşte kesinlikle telefondan silinmesi gereken uygulamalar...

11.07.2019 11:11 - Son Güncelleme: 11.07.2019 11:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





