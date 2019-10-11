Google uyardı! Bu uygulamaları hemen silmezseniz...
Google'dan cep telefonu kullanıcıları için uyarı yapıldı. Pek çok kişi bilmiyor ama cep telefonlarına ücretsiz olarak yüklediğimiz uygulamalar tehlike saçıyor. Peki Google'ın uyardığı ve telefonlara zarar veren uygulamalar hangileri? Google'ın uyarılarına göre telefonlardan silinmesi gereken uygulamalar neler? Detaylar haberimizde...
11.10.2019 16:32
- Son Güncelleme: 11.10.2019 16:32
Google özellikle telefonlara ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar.
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