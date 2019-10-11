Google uyardı! Bu uygulamaları hemen silmezseniz...

Google'dan cep telefonu kullanıcıları için uyarı yapıldı. Pek çok kişi bilmiyor ama cep telefonlarına ücretsiz olarak yüklediğimiz uygulamalar tehlike saçıyor. Peki Google'ın uyardığı ve telefonlara zarar veren uygulamalar hangileri? Google'ın uyarılarına göre telefonlardan silinmesi gereken uygulamalar neler? Detaylar haberimizde...

11.10.2019 16:32 - Son Güncelleme: 11.10.2019 16:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





