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Google uyardı! Bu uygulamaları hemen silmezseniz...

Google'dan cep telefonu kullanıcıları için uyarı yapıldı. Pek çok kişi bilmiyor ama cep telefonlarına ücretsiz olarak yüklediğimiz uygulamalar tehlike saçıyor. Peki Google'ın uyardığı ve telefonlara zarar veren uygulamalar hangileri? Google'ın uyarılarına göre telefonlardan silinmesi gereken uygulamalar neler? Detaylar haberimizde...

11.10.2019 16:32 - Son Güncelleme: 11.10.2019 16:32
Google uyardı! Bu uygulamaları hemen silmezseniz...

Google özellikle telefonlara ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar.

Google uyardı! Bu uygulamaları hemen silmezseniz...

İşte Google'ın uyarılarına göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

Google uyardı! Bu uygulamaları hemen silmezseniz...

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

Google uyardı! Bu uygulamaları hemen silmezseniz...

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

Google uyardı! Bu uygulamaları hemen silmezseniz...

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

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