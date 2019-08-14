GaleriTeknoloji

Google uyardı! Bu uygulamaları hemen silin! (İşte cep telefonundan silinmesi gereken uygulamalar)

Google'dan cep telefonu kullananlara büyük uyarı geldi. Çoğu kişi bilmiyor ama cep telefonlarımıza ücretsiz olarak yüklediğimiz uygulamalar tehlike arz ediyor. Bu bağlamda Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi ihtiyaç duyulan uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik ihtarlarda bulundu. Google'ın uyarılarından sonra birçok akıllı telefon kullanıcısı, Google'ın uyardığı, telefona zarar veren o programları merak ediyor. Peki telefonlara zarar veren uygulamalar hangileri? Google'ın uyarılarına göre telefonlardan silinmesi gereken uygulamalar neler? Detaylar haberimizde...

14.08.2019 09:42 - Son Güncelleme: 14.08.2019 09:42
Google uyardı! Bu uygulamaları hemen silin! Başınız belaya girebilir (silinmesi gereken uygulamalar hangileri)

Google özellikle telefonlara ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar.

Google uyardı! Bu uygulamaları hemen silin! Başınız belaya girebilir (silinmesi gereken uygulamalar hangileri)

İşte Google'ın uyarılarına göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

Google uyardı! Bu uygulamaları hemen silin! Başınız belaya girebilir (silinmesi gereken uygulamalar hangileri)

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

Google uyardı! Bu uygulamaları hemen silin! Başınız belaya girebilir (silinmesi gereken uygulamalar hangileri)

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

Google uyardı! Bu uygulamaları hemen silin! Başınız belaya girebilir (silinmesi gereken uygulamalar hangileri)

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Dünya tarihini değiştiren buluşlar... Milyonlarca insan kapış kapış aldı! İşte hayatımıza giren müthiş icatlar...
Dünya tarihini değiştiren buluşlar... Milyonlarca insan kapış kapış aldı! İşte hayatımıza giren müthiş icatlar...