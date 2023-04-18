RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Teknoloji İnsanlık tarihinde eşi benzeri yok! Google'ın eski mühendisi ölümsüz olacak diyerek açıkladı! 8 yıl içinde...

İnsanlık tarihinde eşi benzeri yok! Google'ın eski mühendisi ölümsüz olacak diyerek açıkladı! 8 yıl içinde...

ABD'li mühendis ve fütürist Ray Kurzweil, teknolojik gelişmelerin hızıyla birlikte insanların yaşlanmayı tersine çeviren "nanobot"lara ulaşacağını söyledi. Kurzweil, nanoteknoloji ve robotik alanlarındaki gelişmelerin bu minik robotların, vücuttaki hasarlı hücreleri ve dokuları onarmasına izin vereceğini belirtti. Bu minik robotlar insanları kanser gibi hastalıklara karşı bağışık hale getirerek ölümsüzlüğe ulaşmalarına yardımcı olacak. Kurzweil, 2045 yılına kadar teknolojik tekillik adı verilen bir noktaya ulaşılacağını öngörmektedir.

18.04.2023 12:43 - Son Güncelleme: 18.04.2023 12:44
Google Mühendislerinden Ray Kurzweil: İnsanlar 8 Yıl İçinde Ölümsüzlüğe Ulaşacak

Ray Kurzweil, insanların yaşlanmayı tersine çeviren "nanobot"lara sahip olmalarının, kanser ve diğer hastalıklara karşı bağışıklık kazanmalarına yardımcı olarak, ölümsüzlüğe ulaşmalarına yol açabileceğini düşünüyor. Bunun, insan vücudundaki hasarlı hücreleri ve dokuları onarmak için gerekli olacak.

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Google Mühendislerinden Ray Kurzweil: İnsanlar 8 Yıl İçinde Ölümsüzlüğe Ulaşacak

Nanoteknoloji Ve Robotik Alanlarındaki Gelişmeler

Nanoteknoloji ve robotik alanlarındaki gelişmeler, bu minik robotların üretilmesini mümkün kılarak yaşlanmayı tersine çevirecek "nanobot"ların ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.

Google Mühendislerinden Ray Kurzweil: İnsanlar 8 Yıl İçinde Ölümsüzlüğe Ulaşacak

Kurzweil, vücuttaki hasarlı hücreleri ve dokuları onaracak bu minik robotların, insanları kanser gibi hastalıklara karşı bağışık hale getirebileceğini ve ölümsüzlüğe ulaşmalarına yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Google Mühendislerinden Ray Kurzweil: İnsanlar 8 Yıl İçinde Ölümsüzlüğe Ulaşacak

Teknolojik Tekillik Nedir?

Ray Kurzweil, "tekillik" adını verdiği bir durumdan bahsederken, yapay zekanın insan zekasını aşacağı teorik bir noktayı ifade ediyor.

Google Mühendislerinden Ray Kurzweil: İnsanlar 8 Yıl İçinde Ölümsüzlüğe Ulaşacak

Kurzweil, teknolojik tekilliğin 2045 yılına kadar gerçekleşeceğini ve yapay zekanın 2029 yılında geçerli bir Turing testini geçeceğini öngördüğünü söylüyor.

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