İnsanlık tarihinde eşi benzeri yok! Google'ın eski mühendisi ölümsüz olacak diyerek açıkladı! 8 yıl içinde...

Ray Kurzweil, insanların yaşlanmayı tersine çeviren "nanobot"lara sahip olmalarının, kanser ve diğer hastalıklara karşı bağışıklık kazanmalarına yardımcı olarak, ölümsüzlüğe ulaşmalarına yol açabileceğini düşünüyor. Bunun, insan vücudundaki hasarlı hücreleri ve dokuları onarmak için gerekli olacak.