Duyanlar duymayanlara söylesin! Cep telefonunda #33’ü tuşlayanların feleği şaştı! Dost düşman çatır çatır çatlayacak! Artık bir tuş kadar yakınınızda...

Cep telefonlarında #33 tuşlamasıyla aktif hale gelen özellik sayesinde arama ve mesajlaşma engelleniyor. Teknoloji uzmanları tarafından açıklanan bu gizli özellik, telefon kullanıcıları arasında büyük merak uyandırıyor. İşte cep telefonunda #33 tuşlamasıyla ilgili detaylar ve diğer gizli kodlar... Cep telefonlarının gizli kodları oldukça çeşitlidir. Bu kodları kullanarak telefonunuzun farklı özelliklerini keşfedebilir ve daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Ancak bu kodları kullanırken dikkatli olmak ve cihazınıza zarar verebilecek ayarlarla oynamamak önemlidir.