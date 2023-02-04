Düşman çatlatacak özelliği direkt aktif ediyor! Telefonunda #33'ü tuşlayanlar afallayıp kaldı! Gerisi artık bir tuş kadar uzağınızda
Kişiler bu tuşlamayı yaptıklarında birçok açıdan avantajlı bir hizmet olanağından faydalanma fırsatlarına sahip oluyorlar. Tuşlama işleminin ardından telefonunuz kısa bir süreliğine aramalara ve mesajlara tamamıyla kapanıyor.
04.02.2023 09:35 - Son Güncelleme: 04.02.2023 09:40
Akıllı telefonların hayatımızda önemli bir yere sahip olmasıyla beraber akıllı telefonlara dair bilgiler daha fazla ilgileri üzerine çekiyor. Akıllı telefon dünyasında son günlerde en çok merak edilen konuların başında cep telefonundan 33'ü tuşladığında ne olur, konusu olarak ön plana çıkıyor.
Böylelikle ne dışarıdan ne de sizden kaynaklı herhangi bir arama gerçekleşmiyor. Cep telefonundan kişiler böylelikle çocukların ellerindeyken telefon 33'ü tuşlayarak herhangi bir arama yapılmasının önüne geçiliyor.