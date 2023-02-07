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Haberler Teknoloji Düşman çatlatacak özelliği direkt aktif edin! Gerisi artık bir tuş kadar uzağınızda... Cep telefonunda #33'ü tuşlayanlar afallayıp kaldı!

Düşman çatlatacak özelliği direkt aktif edin! Gerisi artık bir tuş kadar uzağınızda... Cep telefonunda #33'ü tuşlayanlar afallayıp kaldı!

Kişiler bu tuşlamayı yaptıklarında birçok açıdan avantajlı bir hizmet olanağından faydalanma fırsatlarına sahip oluyorlar. Tuşlama işleminin ardından telefonunuz kısa bir süreliğine aramalara ve mesajlara tamamıyla kapanıyor.

takvim.com.tr
07.02.2023 09:38 - Son Güncelleme: 07.02.2023 09:38
Düşman çatlatacak özelliği direkt aktif edin! Gerisi artık bir tuş kadar uzağınızda... Cep telefonunda #33’ü tuşlayanlar afallayıp kaldı!

Düşman çatlatacak özelliği direkt aktif edin! Gerisi artık bir tuş kadar uzağınızda... Akıllı telefonların hayatımızda önemli bir yere sahip olmasıyla beraber akıllı telefonlara dair bilgiler daha fazla ilgileri üzerine çekiyor. Akıllı telefon dünyasında son günlerde en çok merak edilen konuların başında cep telefonundan 33'ü tuşladığında ne olur, konusu olarak ön plana çıkıyor.

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Düşman çatlatacak özelliği direkt aktif edin! Gerisi artık bir tuş kadar uzağınızda... Cep telefonunda #33’ü tuşlayanlar afallayıp kaldı!

Böylelikle ne dışarıdan ne de sizden kaynaklı herhangi bir arama gerçekleşmiyor. Cep telefonundan kişiler böylelikle çocukların ellerindeyken telefon 33'ü tuşlayarak herhangi bir arama yapılmasının önüne geçiliyor.

Düşman çatlatacak özelliği direkt aktif edin! Gerisi artık bir tuş kadar uzağınızda... Cep telefonunda #33’ü tuşlayanlar afallayıp kaldı!

Teknoloji Uzmanları Açıkladı

Teknoloji uzmanı olan kişiler ve telefon tamirciliği yapan kişiler akıllı telefonlarımıza giden bazı kısayolları biliyorsa, halk hala hangi kodların onu daha kullanışlı hale getirdiğini bilmiyor.

Düşman çatlatacak özelliği direkt aktif edin! Gerisi artık bir tuş kadar uzağınızda... Cep telefonunda #33’ü tuşlayanlar afallayıp kaldı!

Aramanın, mesajlaşmanın veya sosyal ağlara danışmanın ötesinde, hayal gücünüzün ötesinde gizli özellikleri etkinleştiren telefon numaraları vardır.

Düşman çatlatacak özelliği direkt aktif edin! Gerisi artık bir tuş kadar uzağınızda... Cep telefonunda #33’ü tuşlayanlar afallayıp kaldı!

Telefonunuzun markası ne olursa olsun, size değerli zaman kazandırabilirler. 33 tabletiniz için de çok yardımcı olacaktır. Daha iyi mahremiyetin keyfini çıkarmanıza yardımcı olabilir.

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