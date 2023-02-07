Düşman çatlatacak özelliği direkt aktif edin! Gerisi artık bir tuş kadar uzağınızda... Cep telefonunda #33’ü tuşlayanlar afallayıp kaldı!

Düşman çatlatacak özelliği direkt aktif edin! Gerisi artık bir tuş kadar uzağınızda... Akıllı telefonların hayatımızda önemli bir yere sahip olmasıyla beraber akıllı telefonlara dair bilgiler daha fazla ilgileri üzerine çekiyor. Akıllı telefon dünyasında son günlerde en çok merak edilen konuların başında cep telefonundan 33'ü tuşladığında ne olur, konusu olarak ön plana çıkıyor.