Vav TV İzle
Haberler Teknoloji Dertlere derman oldu! Whatsapp'tan milyonları sevindiren bomba özellik! Bundan sonra profil fotoğraflarınızı...

Dertlere derman oldu! Whatsapp'tan milyonları sevindiren bomba özellik! Bundan sonra profil fotoğraflarınızı...

Genelde insanlar profil fotoğraflarını seçerken kötü nedenle kullanmak mümkün endişesi taşıyor ve diledikleri gibi fotoğraf koyamıyorlardır. Bu durumdan şikayetçi olan bireylerin derdine derman olması için getirilen bu özellik Whatsapp kullanan insanlar bağlamında sevinçle karşılandı.

takvim.com.tr
17.10.2022 11:29 - Son Güncelleme: 17.10.2022 11:29
Dertlere derman oldu! Whatsapp’tan milyonları sevindiren bomba özellik! Bundan sonra profil fotoğraflarınızı...

Kendini sık sık güncelleyen Whatsapp yalnızca yakınlarıyla konuşmayan profilini üçüncü bireylerle de paylaşmak mecburiyetinde olan kimseler amacıyla profil fotoğrafını gizleme özelliğini getirdi. Bu sayede fotoğrafınızı paylaşmak istemediğiniz kişilerden basitçe saklayabilirsiniz. Böylece hesaplarınız bağlamında çok daha içten fotoğraflar seçebilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dertlere derman oldu! Whatsapp’tan milyonları sevindiren bomba özellik! Bundan sonra profil fotoğraflarınızı...

Hemen kolayfca yapın!

Henüz bu özelliği nasıl aktif duruma getireceğinizi bulamadıysanız ilk olarak uygulamayı açın ve sağ üst kısımda tespit edilen üç noktaya tıklayın.

Dertlere derman oldu! Whatsapp’tan milyonları sevindiren bomba özellik! Bundan sonra profil fotoğraflarınızı...

Burada açılan menüden ayarlar opsiyonuna tıklayın. Karşınıza hesap alternatifi çıkacak. Tıkladıktan sonra açılan yeni menüden saklılık opsiyonuna tıklayın.

Dertlere derman oldu! Whatsapp’tan milyonları sevindiren bomba özellik! Bundan sonra profil fotoğraflarınızı...

Bu menüde profil resmi sekmesini göreceksiniz. Bu seçeneğe bastıktan sonra karşınıza fotoğraflarınızı kimlerin görebileceğini ayarlamak amacıyla değişik alternatifler çıkacak.

Dertlere derman oldu! Whatsapp’tan milyonları sevindiren bomba özellik! Bundan sonra profil fotoğraflarınızı...

Kimlerin sizin resminizi görmesini istiyorsanız o seçeneğe tıklayın. Bundan sonra bundan sonra fotoğrafınızı yalnızca belirlediğiniz kişilere görünür duruma getirmiş olursunuz.

SON DAKİKA