Dertlere derman oldu! Whatsapp’tan milyonları sevindiren bomba özellik! Bundan sonra profil fotoğraflarınızı...

Kendini sık sık güncelleyen Whatsapp yalnızca yakınlarıyla konuşmayan profilini üçüncü bireylerle de paylaşmak mecburiyetinde olan kimseler amacıyla profil fotoğrafını gizleme özelliğini getirdi. Bu sayede fotoğrafınızı paylaşmak istemediğiniz kişilerden basitçe saklayabilirsiniz. Böylece hesaplarınız bağlamında çok daha içten fotoğraflar seçebilirsiniz.