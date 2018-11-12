Çin uçan Kalaşnikofu görücüye çıkardı CH-7 görücüye çıktı! İşte Çinin süper silahları...

Çin uçan 'Kalaşnikof'u görücüye çıkardı CH-7 görücüye çıktı! İşte Çin'in 'süper' silahları...
Çin, içerisinde AK-47 (Kalaşnikof) silahı bulunan drone'unu CH-7'yi tanıttı. Silah olarak AK-47'ye ev sahipliği yapan drone'a 'uçan Kalaşnikof' lakabı takıldı. Uçan kalaşnikofun özellikleri ise hayli ilginç.
12 Kasım 2018 Pazartesi, 11:36:09
Güncelleme: 11:45:02
Çin Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü (CASC) tarafından geliştirilen CH-7 görücüye çıktı.
Silah olarak AK-47'ye ev sahipliği yapan drone'a 'uçan Kalaşnikof' lakabı takıldı.
CH-7 10 metre uzunluğunda ve 22 metrelik bir kanat açıklığına sahip.
Drone 10-13 kilometrelik bir irtifada 15 saat boyunca havada kalabiliyor.
Öte yandan Çin bu ayın başında kuantum radarı ürettiğini açıkladı.
Günümüzde kullanılan radarlara kıyasla oldukça gelişmiş özellikleri bulunan cihaz henüz prototip aşamasında.