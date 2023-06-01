Cep telefonunda #33’ü tuşlayanların feleği şaştı! Kimse bilmiyordu! Yapanların nevri döndü! Dost düşman çatır çatır çatlayacak! Artık bir tuş kadar yakınınızda...

Akıllı telefonlar, günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu cihazlar sayesinde iletişim kurmak, bilgiye erişmek, eğlenceye katılmak ve daha birçok işlemi kolaylıkla gerçekleştirebiliyoruz. Ancak, akıllı telefonların gizli özellikleri ve bilinmeyen tuş kombinasyonları kullanıcılar arasında merak uyandırıyor. Son günlerde, cep telefonunda #33 tuşlamasının ne işe yaradığı konusu ön plana çıkıyor. Birçok kişi, bu tuşlama ile ne gibi bir sonuç elde edileceğini öğrenmek istiyor. #33 tuşlaması, çağrı engelleme işlevini aktif hale getiren bir kod olarak bilinmektedir.