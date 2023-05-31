Cep telefonunda #33’ü tuşlayanların feleği şaştı! Duyanlar duymayanlara söylesin! Dost düşman çatır çatır çatlayacak! Artık bir tuş kadar yakınınızda...

Akıllı telefonlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmişken, bu cihazlarla ilgili bilgiler ve gizli özellikler kullanıcılar arasında büyük merak uyandırıyor. Son günlerde ise cep telefonunda #33 tuşlamasıyla ne olacağı konusu öne çıkıyor ve birçok kişi bu konuda bilgi sahibi olmak istiyor.